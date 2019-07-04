День ангела Георгія і Максима: кращі привітання

4 липня відзначається день ангела Георгія і Максима. Ім'я Георгій в перекладі з давньогрецької – "хлібороб". Максим – "великий".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та яскравими листівками для чоловіків зі святом.
День ангела Георгія – привітання у віршах
День Ангела Георгія прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе і радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш!
День ангела Георгія – привітання в прозі
Георгію, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю гордо і красиво крокувати добрим шляхом, здійснюючи безліч благородних вчинків, домагаючись неодноразових перемог. Здоров'я тобі, Георгію, міцного кохання і дружби в житті, благополуччя, удачі, щастя і яскравого настрою.
День ангела Максима – привітання у віршах
Нехай Вам Бог благословляє
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині.
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
З днем ангела, Максим!
День ангела Максима – привітання в прозі
Бажаю милому Максиму добрих вчинків, яскравих моментів, нестерпного щастя і докучливого багатства. Все це неодмінно буде.
День ангела Георгія і Максима – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня 2019 року церква відзначила День святого Мефодія. Також цього дня народилися Вінс Кларк, британський синтіпоп-музикант, автор пісень, один із засновників "Depeche Mode" і Франц Кафка.
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