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День ангела Георгія і Максима: кращі привітання

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4 липня відзначається день ангела Георгія і Максима. Ім'я Георгій в перекладі з давньогрецької – "хлібороб". Максим – "великий".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та яскравими листівками для чоловіків зі святом.

День ангела Георгія – привітання у віршах

День ангела Георгія і Максима: кращі привітання

День Ангела Георгія прийшов,

А це таке важливе свято,

Хай несе і радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зорю найкращу з усіх зір

І квітів шелест й пісню ночі,

У своє щастя Ти повір –

І матимеш усе, що хочеш!

День ангела Георгія – привітання в прозі

День ангела Георгія і Максима: кращі привітання

Георгію, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю гордо і красиво крокувати добрим шляхом, здійснюючи безліч благородних вчинків, домагаючись неодноразових перемог. Здоров'я тобі, Георгію, міцного кохання і дружби в житті, благополуччя, удачі, щастя і яскравого настрою.

День ангела Максимапривітання у віршах

День ангела Георгія і Максима: кращі привітання

Нехай Вам Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині.

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!

З днем ангела, Максим!

День ангела Максимапривітання в прозі

День ангела Георгія і Максима: кращі привітання

Бажаю милому Максиму добрих вчинків, яскравих моментів, нестерпного щастя і докучливого багатства. Все це неодмінно буде.

День ангела Георгія і Максима – листівки

День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання
День ангела Георгія і Максима: кращі привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня 2019 року церква відзначила День святого Мефодія. Також цього дня народилися Вінс Кларк, британський синтіпоп-музикант, автор пісень, один із засновників "Depeche Mode" і Франц Кафка.

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