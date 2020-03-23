День ангела Галини: гарні листівки, відео, привітання у віршах і прозі

За православним календарем 23 березня відзначаються іменини Галини. Галина від грецького "галене" означає "спокій і безтурботність". Таке ім'я обіцяє добру долю для дівчинки.
Як привітати з Днем ангела Галини: до свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео та привітання у віршах і прозі.
День ангела Галини: гарні листівки
Pixabay
День ангела Галини: привітання у віршах і прозі
Хай Галину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
День ангела Галини: гарні листівки
listivki.olkol.com
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!
***
День ангела Галини: гарні листівки
listivki.olkol.com
Мила Галино, я від щирого серця тебе вітаю. Бажаю тобі завжди зберігати внутрішній спокій і гармонію, ніколи не піддаватися смутку і сумнівам, постійно прагнути до ідеалів і перемог, завжди і всюди добиватися свого. Будь щасливою, Галечко, коханою та життєрадісною.
З Днем ангела Галини: листівки
День ангела Галини: гарні листівки
otkritkiok.ru
День ангела Галини: гарні листівки
listivki.olkol.com
День ангела Галини: гарні листівки
listivki.olkol.com
День ангела Галини: як гарно привітати
otkritkiok.ru
День ангела Галини: гарні картинки
listivki.olkol.com
День ангела Галини: як гарно привітати
listivki.olkol.com
День ангела Галини: гарні листівки
otkritkiok.ru
День ангела Галини: гарні листівки
listivki.olkol.com
День ангела Галини: гарні листівки
listivki.olkol.com
День ангела Галини: гарні листівки
otkritkiok.ru
День ангела Галини: гарні листівки
otkritkiok.ru
День ангела Галини: відео
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