День ангела Галини: гарні листівки, відео, привітання у віршах і прозі

За православним календарем 23 березня відзначаються іменини Галини. Галина від грецького "галене" означає "спокій і безтурботність". Таке ім'я обіцяє добру долю для дівчинки.

Як привітати з Днем ангела Галини: до свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео та привітання у віршах і прозі.

День ангела Галини: гарні листівки Pixabay

День ангела Галини: привітання у віршах і прозі

Хай Галину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

День ангела Галини: гарні листівки listivki.olkol.com

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Галині помагає,

Ангел покровитель!

***

День ангела Галини: гарні листівки listivki.olkol.com

Мила Галино, я від щирого серця тебе вітаю. Бажаю тобі завжди зберігати внутрішній спокій і гармонію, ніколи не піддаватися смутку і сумнівам, постійно прагнути до ідеалів і перемог, завжди і всюди добиватися свого. Будь щасливою, Галечко, коханою та життєрадісною.

З Днем ангела Галини: листівки

День ангела Галини: гарні листівки otkritkiok.ru

День ангела Галини: гарні листівки listivki.olkol.com

День ангела Галини: гарні листівки listivki.olkol.com

День ангела Галини: як гарно привітати otkritkiok.ru

День ангела Галини: гарні картинки listivki.olkol.com

День ангела Галини: як гарно привітати listivki.olkol.com

День ангела Галини: гарні листівки otkritkiok.ru

День ангела Галини: гарні листівки listivki.olkol.com

День ангела Галини: гарні листівки listivki.olkol.com

День ангела Галини: гарні листівки otkritkiok.ru

День ангела Галини: гарні листівки otkritkiok.ru

День ангела Галини: відео

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