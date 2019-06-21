День ангела Федора: найяскравіші привітання та листівки

21 червня відзначається день ангела Федора. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "Божий дар".

Цей чоловік – дуже позитивний, всього домагається самостійно, здатний слухати і давати хороші поради. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для Федора в його іменини.

Привітання у день ангела Федора в віршах

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Вітаємо Федора зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров’я і на силу,

І на доленьку щасливу!

В цей щасливий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань!

Бажаємо, щоб не болів у вас живіт

Щоб не скрутив радикуліт.

На похмілля, як бува

Не боліла голова.

***

Федір, вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Федя, ти турбот не бійся,

Відпочинь і заспокійся,

Іменини відзначай,

За столом всіх збирай.

Я хочу тобі сказати –

Буду щастя я бажати.

Нехай завжди тобі щастить,

Щастя хай на крилах летить!

Привітання з днем ангела Федора в прозі

Вітаю тебе, Федір, і бажаю завжди залишатися сильним і сміливим, веселим і добрим, розумним і красивим, впевненим і успішним. Нехай біди тебе бояться, Федір, нехай удача завжди буде з тобою. Бажаю яскравих фарб життя, щоденного щасті та я вірного кохання!

***

Дорогий Федір. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов

Листівки з днем ангела Федора

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