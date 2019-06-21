День ангела Федора: найяскравіші привітання та листівки

21 червня відзначається день ангела Федора. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "Божий дар".
Цей чоловік – дуже позитивний, всього домагається самостійно, здатний слухати і давати хороші поради. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для Федора в його іменини.
Привітання у день ангела Федора в віршах
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Вітаємо Федора зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
В цей щасливий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірок здійснення бажань!
Бажаємо, щоб не болів у вас живіт
Щоб не скрутив радикуліт.
На похмілля, як бува
Не боліла голова.
***
Федір, вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Федя, ти турбот не бійся,
Відпочинь і заспокійся,
Іменини відзначай,
За столом всіх збирай.
Я хочу тобі сказати –
Буду щастя я бажати.
Нехай завжди тобі щастить,
Щастя хай на крилах летить!
Привітання з днем ангела Федора в прозі
Вітаю тебе, Федір, і бажаю завжди залишатися сильним і сміливим, веселим і добрим, розумним і красивим, впевненим і успішним. Нехай біди тебе бояться, Федір, нехай удача завжди буде з тобою. Бажаю яскравих фарб життя, щоденного щасті та я вірного кохання!
***
Дорогий Федір. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов
Листівки з днем ангела Федора
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