День ангела Єлизавети 18 липня: гарні привітання зі святом

Православна церква в суботу, 18 липня, вшановує пам'ять преподобномучениці великої княгині Єлисавети. Цього дня 1918 року Єлизавета Федорівна була вбита більшовиками. Княгиня відома також як засновниця Марфо-Маріїнської обителі милосердя.

А власниці імені Єлизавета 18 липня відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, відео та листівки.

Привітання в День ангела Єлизавети: вірші

Ты именинница сегодня Елизавета,

Принимай комплиментов море и приветов,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пусть беды дом твой стороною облетают.

Пусть каждый день дарит яркое мгновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пускай судьба дорожку гладкую пред тобой расстилает,

Пускай друзья надежные всегда окружают.

***

Настав твій день, Єлизавета, –

Він добрий з самого світанку.

Він, як і ти, на вроду гарний

І нас він радує з тобою.

Нехай Ангел теплими крилами

Тебе тихенько обійме.

І в твій день ангела хочу я

Порадувати тебе, рідну!

***

Елизавета, с днем ангела тебя,

Пускай удача не забывает тебя,

Пусть счастье двери перед тобою открывает,

Пускай успех преград не знает.

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Любви тебе огромной и красивой,

Жизни долгой – долгой и счастливой.

День ангела Єлизавети 2020 facedobra.com

Іменини Єлизавети: привітання в прозі

З днем ангела, Єлизавето! Бажаю в житті іскор веселощів і феєрії щастя, приємних вражень і захоплень, абсолютної удачі та добробуту, незабутніх і надзвичайно радісних моментів у кожному дні.

***

Дорогая Лизонька, от чистого сердца я поздравляю тебя и желаю быть безумно счастливой и крепко любимой! Пусть не будет в твоей жизни страхов и печалей, пусть судьба дарит массу возможностей для воплощения каждой мечты!

***

З Днем ангела! Від щирого серця вітаємо і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди буде знаходити для себе задоволення і цікаві пригоди!

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СМС до Дня ангела Єлизавети

С днем твоим, Елизавета!

Пусть удачей и добром

Будет жизнь всегда согрета,

И уютным будет дом!

***

Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любви волшебство!

***

Сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжніми веселощами.

Картинки і листівки до Дня ангела Єлизавети

Іменини Єлизавети: привітання fakty.ua

Листівка до Дня ангела Єлизавети vitannya.in.ua

Картинки з Днем ангела Єлизавети vjoy.cc

Привітання з Днем ангела Єлизавети osoblyva.com

Іменини Єлизавети: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.