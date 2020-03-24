День ангела Єгора: гарні листівки, вірші та відео з привітаннями

24 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія Синаїта. Цей святий жив у 13-14 століттях, він відомий як автор духовних повчань, настанов і духовних пісень.

Також 24 березня відзначається День ангела Єгора. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, відео та привітання з іменинами.

День ангела Єгора: гарні привітання listivki.olkol.com

День ангела Єгора: привітання у віршах і прозі

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Єгор, ти вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

День ангела Єгора: гарні листівки otkritkiok.ru

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Єгора іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

День ангела Єгора: гарні привітання listivki.olkol.com

Дорогий Єгор, від щирого серця тебе вітаю. Нехай тобі завжди щастить, хай виходить все і завжди, нехай ніколи не згасає інтерес до роботи і оптимізм в твоїй душі. Бажаю тобі, дорогий, завжди залишатися переможцем по життю, постійно знаходити для себе цікаве захоплення і заняття, ніколи не залишатися в тіні успіху і доброї слави.

З Днем ангела Єгора: гарні листівки

День ангела Єгора: гарні листівки і привітання listivki.olkol.com

День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення otkritkiok.ru

День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення listivki.olkol.com

День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення otkritkiok.ru

День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення otkritkiok.ru

День ангела Єгора: відео

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