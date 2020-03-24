День ангела Єгора: гарні листівки, вірші та відео з привітаннями

24 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія Синаїта. Цей святий жив у 13-14 століттях, він відомий як автор духовних повчань, настанов і духовних пісень.
Також 24 березня відзначається День ангела Єгора. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, відео та привітання з іменинами.
День ангела Єгора: гарні привітання
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День ангела Єгора: привітання у віршах і прозі
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Єгор, ти вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
День ангела Єгора: гарні листівки
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Єгора іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
День ангела Єгора: гарні привітання
listivki.olkol.com
Дорогий Єгор, від щирого серця тебе вітаю. Нехай тобі завжди щастить, хай виходить все і завжди, нехай ніколи не згасає інтерес до роботи і оптимізм в твоїй душі. Бажаю тобі, дорогий, завжди залишатися переможцем по життю, постійно знаходити для себе цікаве захоплення і заняття, ніколи не залишатися в тіні успіху і доброї слави.
З Днем ангела Єгора: гарні листівки
День ангела Єгора: гарні листівки і привітання
listivki.olkol.com
День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення
otkritkiok.ru
День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення
listivki.olkol.com
День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення
otkritkiok.ru
День ангела Єгора: гарні листівки і поздоровлення
otkritkiok.ru
День ангела Єгора: відео
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