День ангела Дмитра: кращі поздоровлення

4 січня відзначають день ангела Дмитра. Це ім'я має давньогрецьке походження.

У перекладі воно означає "присвячений Деметрі" – богині землі і родючості. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з іменинами в цей день.

Поздоровлення у віршах

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

Хай щастя і доля всміхнеться тобі,

Хай буде здоров'я багато.

З роси і води хай ведеться тобі,

Хай повниться радістю хата.

В роботі хай буде удача завжди,

І друзі хай дім не минають.

Ніколи в житті щоб не знав ти біди,

Лиш радість і щастя щоб мав ти.

Хай Мати Божа добро і ласку посилає,

А Господь Бог у всьому допомагає.

Поздоровлення в прозі

У тебе своя логіка життя. У тебе свої, ні на кого не схожі цілі та амбіції. Ти, як ніхто інший, вмієш ризикувати, а після – святкувати заслужену перемогу. Плануванню свого успіху у тебе можна вчитися нескінченно. Дмитро, я вітаю тебе з іменинами і бажаю, щоб ділове чуття ніколи тебе не підводило.

Вітаю з днем ангела, Діма! Бажаю бути стильним, веселим, привабливим, активним і успішним. Зверни гори і здійсни всі свої мрії! Бажаю тобі здоров'я, широких просторів щастя і палкого кохання.

СМС-привітання

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Прийми привітання!

Дмитре, ми тебе вітаємо,

З Днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти щасливим!

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