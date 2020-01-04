День ангела Дмитра: кращі поздоровлення

4 січня відзначають день ангела Дмитра. Це ім'я має давньогрецьке походження.
У перекладі воно означає "присвячений Деметрі" – богині землі і родючості. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з іменинами в цей день.
Поздоровлення у віршах
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Хай щастя і доля всміхнеться тобі,
Хай буде здоров'я багато.
З роси і води хай ведеться тобі,
Хай повниться радістю хата.
В роботі хай буде удача завжди,
І друзі хай дім не минають.
Ніколи в житті щоб не знав ти біди,
Лиш радість і щастя щоб мав ти.
Хай Мати Божа добро і ласку посилає,
А Господь Бог у всьому допомагає.
Поздоровлення в прозі
У тебе своя логіка життя. У тебе свої, ні на кого не схожі цілі та амбіції. Ти, як ніхто інший, вмієш ризикувати, а після – святкувати заслужену перемогу. Плануванню свого успіху у тебе можна вчитися нескінченно. Дмитро, я вітаю тебе з іменинами і бажаю, щоб ділове чуття ніколи тебе не підводило.
Вітаю з днем ангела, Діма! Бажаю бути стильним, веселим, привабливим, активним і успішним. Зверни гори і здійсни всі свої мрії! Бажаю тобі здоров'я, широких просторів щастя і палкого кохання.
СМС-привітання
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!
Дмитре, ми тебе вітаємо,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти щасливим!
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