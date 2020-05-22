День ангела Дмитра: гарні привітання, вірші, проза та листівки
Православна церква 22 травня шанує пам'ять святого Дмитра Воскресенського. Він був священиком, репресованим 1937 року, та помер у колонії.
Разом з тим, цього дня відзначається День ангела Дмитра. OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки та відео.
З Днем ангела Дмитра: вірші та проза
Хай Дмитрові життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
День наполнен радостью,
Птиц веселым пением,
Принимай-ка, Дмитрий
Наши поздравления.
Будь здоровым, словно дуб
И как Крез богатым,
Чтоб успеху и удаче
Стал ты младшим братом.
***
Тебе я, Дима, пожелаю
Побольше света и тепла,
Побольше искренней надежды.
Пусть будет жизнь твоя светла.
***
Дмитре, ми тебе вітаєм,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти щасливим!
***
Дмитре, дорогий, вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажаті сили и мужності, рішучості та розважлівості, відваги й здоров'я, вірного кохання, благородних вчинків, високих цілей та спражнього щастя.
***
Димочка, с именинами тебя! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!
Листівки до Дня ангела Дмитра
Відео до Дня ангела Дмитра
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня також відзначається День святого Миколая Чудотворця: що категорично не можна робити та які традиції свята.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.