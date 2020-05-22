День ангела Дмитра: гарні привітання, вірші, проза та листівки

Православна церква 22 травня шанує пам'ять святого Дмитра Воскресенського. Він був священиком, репресованим 1937 року, та помер у колонії.

Разом з тим, цього дня відзначається День ангела Дмитра. OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки та відео.

З Днем ангела Дмитра Pixabay

З Днем ангела Дмитра: вірші та проза

Хай Дмитрові життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

Привітання з Днем ангела Дмитра

День наполнен радостью,

Птиц веселым пением,

Принимай-ка, Дмитрий

Наши поздравления.

Будь здоровым, словно дуб

И как Крез богатым,

Чтоб успеху и удаче

Стал ты младшим братом.

***

Іменини Дмитра 2020 otkritkiok.ru

Тебе я, Дима, пожелаю

Побольше света и тепла,

Побольше искренней надежды.

Пусть будет жизнь твоя светла.

***

Дмитре, ми тебе вітаєм,

З Днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти щасливим!

***

Картинки з Днем ангела Дмитра

Дмитре, дорогий, вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажаті сили и мужності, рішучості та розважлівості, відваги й здоров'я, вірного кохання, благородних вчинків, високих цілей та спражнього щастя.

***

Димочка, с именинами тебя! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!

Листівки до Дня ангела Дмитра

Листівки з Днем ангела Дмитра 2020

Іменини Дмитра: привітання зі святом pozdravok.ru

Гіфка до Дня ангела Дмитра otkritkiok.ru

День ангела Дмитра: прикольні привітання otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Дмитра pozdravok.ru

Іменини Дмитра: картинки і смс otkritkiok.ru

Відео до Дня ангела Дмитра

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня також відзначається День святого Миколая Чудотворця: що категорично не можна робити та які традиції свята.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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