День ангела Дмитра: гарні листівки, вірші та відео з привітаннями

Православна церква 4 березня вшановує пам'ять мученика Димитрія Волкова, який помер у радянській в'язниці 1942 року.

Разом з тим всі, хто має ім'я Дмитро, відзначають свої іменини за православним календарем. У День ангела Діми OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Дмитра RadioNetPlus.ru

День ангела Дмитра: вірші

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

День ангела Дмитра maximum.fm

Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

День ангела Дмитра: картинки

День ангела Дмитра liveinternet.ru/users/misskcu

День ангела Дмитра greet4you.ru

День ангела Дмитра drasler.ru

День ангела Дмитра mirpozitiva.ru

День ангела Дмитра maximum.fm

День ангела Дмитра maximum.fm

День ангела Дмитра otkritkiok.ru

День ангела Дмитра otkritkiok.ru

День ангела Дмитра: відео з привітаннями

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