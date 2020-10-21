День ангела Дмитра: гарні картинки і відео з привітаннями

Власники імені Дмитро в суботу, 21 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять їхнього покровителя – святителя Димитрія Добросердова, якого розстріляли 1937 року за наказом влади СРСР.

До іменин Дмитра OBOZREVATEL підготував гарні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

День ангела Дмитра: смс, вірші та проза

Дмитрий, с именинами тебя поздравляем,

Жить в счастье и достатке желаем,

Каждый день пусть в праздник превратится,

Удача пусть на крыльях мчится.

Дай Бог тебе силы, крепкого здоровья,

Будь окружен вниманием, любовью,

Полной чашей пусть будет твой дом,

Уют и радость пусть поселятся в нем.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Дмитрий, искренние поздравления,

Желаем радости тебе, успехов и везения,

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Удача пусть на крыльях к тебе спешит.

***

Хай добрий Ангел береже вовік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Дима, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.

***

Милий Дмитре, вітаю тебе з твоїм святом! Я тобі бажаю приголомшливих можливостей, щоб реалізовувати свої ідеї та плани, чудового настрою і оптимізму, міцного здоров'я і відмінної форми, веселих і товариських друзів, великого щастя, ясного неба і благополуччя.

***

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ, прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

***

Нехай у тебе, дорогий Діма, всі бажання і мрії легко здійснюються, адже ти завжди готовий крокувати вперед до своїх цілей! Я знаю, що все в твоєму житті буде добре, який би ти не вибрав шлях! Бажаю тобі залізного здоров'я, палкої любові та матеріального достатку!

Картинки і листівки до дня ангела Дмитра

Побажання в день ангела Дмитра bonnycards.ru

Картинка в день ангела Дмитра facedobra.com

Привітання з днем ангела Дмитра bonnycards.ru

Листівка до дня ангела Дмитра facedobra.com

Іменини Дмитра: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.