День ангела Дениса: як привітати

28 березня відзначають День ангела Дениса. Це ім'я походить від покровителя виноробства і родючості Діоніса.

OBOZREVATEL дізнався, що про значення цього імені, а також вибрав кращі привітання та листівки.

Значення імені Денис

Ім'я Денис - від грецького "Dionis", - прийшло з античної міфології. Так звали бога життєвих сил, природи, виноградарства, виноробства і веселощів. Тому Денис наділений від природи життєвою енергією, силою, радісним сприйняттям навколишнього світу, він вміє піднімати настрій собі і заряджати веселощами оточуючих.

Поздоровлення Денису у віршах

З днем янгола, Денис,

Мій приятель славний.

Ясними нехай будуть дні,

Нехай будуть поруч,

Ті, хто любить і зрозуміє,

Щоб не трапилося,

Хто додому до тебе прийде,

У похмурий вечір зимовий.

Поздоровлення прийми

З яскравим днем народження,

Нехай вогонь горить в крові,

Даруючи неодмінно

Бадьорість, світлий оптимізм,

І здоров'я фортеця.

Залишайся ти, Денисе,

Доброю людиною!

Денис, я вітаю з днем янгола

Хочу від серця головне сказати:

Нехай кожен прожитий мить

Допоможе основне усвідомити:

Що життя біжить, часом, надто швидко,

І нам її, на жаль, не повернути.

Нехай вистачає часу прагнути,

Лише до небес, щоб правильно пройти

Всі ті шляхи, даровані Богом.

Бажаю тобі мужності і сил!

Безхмарними будуть нехай дороги,

Щоб Господь від бід тебе беріг.

Поздоровлення Денису в прозі

Дорогий Денис, від щирого серця вітаю тебе з твоїм святковим днем. Бажаю, щоб ти завжди стояв на вірному і успішному життєвому шляху, щоб в справах тебе чекала удача, щоб поруч були люблячі і близькі люди, щоб щастя твоє окриляло тебе, а в душі панував вічний свято.

СМС-привітання

Денис, завжди щасливим будь,

Нехай буде багато позитиву!

Пройди з посмішкою цей шлях,

Живи розкішно і красиво!

Бажаю відданих друзів,

Любові взаємної і великий,

Мрії нехай збудуться скоріше,

Щоб стало життя твоя кольоровий!

Листівки з Днем ангела Денису

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