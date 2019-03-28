День ангела Дениса: як привітати

28 березня відзначають День ангела Дениса. Це ім'я походить від покровителя виноробства і родючості Діоніса.
OBOZREVATEL дізнався, що про значення цього імені, а також вибрав кращі привітання та листівки.
Значення імені Денис
Ім'я Денис - від грецького "Dionis", - прийшло з античної міфології. Так звали бога життєвих сил, природи, виноградарства, виноробства і веселощів. Тому Денис наділений від природи життєвою енергією, силою, радісним сприйняттям навколишнього світу, він вміє піднімати настрій собі і заряджати веселощами оточуючих.
Поздоровлення Денису у віршах
З днем янгола, Денис,
Мій приятель славний.
Ясними нехай будуть дні,
Нехай будуть поруч,
Ті, хто любить і зрозуміє,
Щоб не трапилося,
Хто додому до тебе прийде,
У похмурий вечір зимовий.
Поздоровлення прийми
З яскравим днем народження,
Нехай вогонь горить в крові,
Даруючи неодмінно
Бадьорість, світлий оптимізм,
І здоров'я фортеця.
Залишайся ти, Денисе,
Доброю людиною!
Денис, я вітаю з днем янгола
Хочу від серця головне сказати:
Нехай кожен прожитий мить
Допоможе основне усвідомити:
Що життя біжить, часом, надто швидко,
І нам її, на жаль, не повернути.
Нехай вистачає часу прагнути,
Лише до небес, щоб правильно пройти
Всі ті шляхи, даровані Богом.
Бажаю тобі мужності і сил!
Безхмарними будуть нехай дороги,
Щоб Господь від бід тебе беріг.
Поздоровлення Денису в прозі
Дорогий Денис, від щирого серця вітаю тебе з твоїм святковим днем. Бажаю, щоб ти завжди стояв на вірному і успішному життєвому шляху, щоб в справах тебе чекала удача, щоб поруч були люблячі і близькі люди, щоб щастя твоє окриляло тебе, а в душі панував вічний свято.
СМС-привітання
Денис, завжди щасливим будь,
Нехай буде багато позитиву!
Пройди з посмішкою цей шлях,
Живи розкішно і красиво!
Бажаю відданих друзів,
Любові взаємної і великий,
Мрії нехай збудуться скоріше,
Щоб стало життя твоя кольоровий!
Листівки з Днем ангела Денису
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