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День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників

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16 червня відзначають день ангела Дениса і Павла. Ім'я Денис походить від покровителя виноробства і родючості Діоніса. Павло з латинської – "невеликий".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками в день ангела Дениса і Павла.

День ангела Дениса – привітання у віршах

День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників

Веселитися любиш ти,

Прагнеш до пригод.

Дотягнутися до зірки

Бажаємо без турбот.

Нехай в твоїй душі, Денисе,

Вогник запалиться.

Швидше посміхнися,

І щось незвичайне станеться.

День ангела Дениса – привітання в прозі

День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників

Дорогий Денисе, від щирого серця вітаю тебе з твоїм святковим днем. Бажаю, щоб ти завжди стояв на вірному і успішному життєвому шляху, щоб в справах на тебе чекала удача, щоб поруч були люблячі та близькі люди, щоб щастя твоє окриляло тебе, а в душі панувало вічне свято.

День ангела Павла – привітання у віршах

День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників

Павло гордий, неприступний,

Ніби цар чи імператор,

Але в душі він дуже добрий

І хороший він оратор,

Тост цікаший зачитає,

Виб'є сльози в нас з очей,

А сьогодні побажаю

Павлу романтичних ночей,

Залишатися хлопцем кращим,

Не обрастати жирком,

Ну а після відзначень

Бути на утро огірком!

День ангела Павла – привітання в прозі

День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників

Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирої любові та безсумнівного щастя.

День ангела Дениса та Павла – листівки

День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників
День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають День Святої Трійці. Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

Також в цей день святкують День батька. Оригінальні привітання для тата читайте за посиланням. Ще одне свято – День медичного працівника.

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