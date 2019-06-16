День ангела Дениса та Павла: як яскраво привітати іменинників

16 червня відзначають день ангела Дениса і Павла. Ім'я Денис походить від покровителя виноробства і родючості Діоніса. Павло з латинської – "невеликий".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками в день ангела Дениса і Павла.
День ангела Дениса – привітання у віршах
Веселитися любиш ти,
Прагнеш до пригод.
Дотягнутися до зірки
Бажаємо без турбот.
Нехай в твоїй душі, Денисе,
Вогник запалиться.
Швидше посміхнися,
І щось незвичайне станеться.
День ангела Дениса – привітання в прозі
Дорогий Денисе, від щирого серця вітаю тебе з твоїм святковим днем. Бажаю, щоб ти завжди стояв на вірному і успішному життєвому шляху, щоб в справах на тебе чекала удача, щоб поруч були люблячі та близькі люди, щоб щастя твоє окриляло тебе, а в душі панувало вічне свято.
День ангела Павла – привітання у віршах
Павло гордий, неприступний,
Ніби цар чи імператор,
Але в душі він дуже добрий
І хороший він оратор,
Тост цікаший зачитає,
Виб'є сльози в нас з очей,
А сьогодні побажаю
Павлу романтичних ночей,
Залишатися хлопцем кращим,
Не обрастати жирком,
Ну а після відзначень
Бути на утро огірком!
День ангела Павла – привітання в прозі
Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирої любові та безсумнівного щастя.
День ангела Дениса та Павла – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають День Святої Трійці. Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.
Також в цей день святкують День батька. Оригінальні привітання для тата читайте за посиланням. Ще одне свято – День медичного працівника.
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