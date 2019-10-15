День ангела Дениса: найкращі привітання та листівки з іменинами

У середу, 16 жовтня, святкують День ангела Дениса, чиє ім'я походить від давньогрецького Діонісіос або Діоніс – бог життєвих сил природи, родючості, вина й натхнення.
Іменини приурочено до дня пам'яті святого Діонісія Ареопагіта – учня апостола Павла, який загинув від рук язичників. Денис має гострий розум, відмінну уяву і хороше почуття гумору, палко захоплюється, а з віком стає дуже посидючим і акуратним. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші привітання з днем ангела для володаря цього імені.
День ангела Дениса – привітання у віршах
Денисе, з Днем ангела щиро вітаю,
Всіх благ земних тобі побажаю,
За душу людяну і простоту,
За велике серце та доброту.
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
* * *
З днем Ангела Дениса вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
День ангела Дениса – привітання в прозі
Денисе, всі генії в школі були трієчниками – не любили уроки й не слухали вчителів, а коли був вільним час – багато хто хуліганив. Висновок з усього цього: ти геній! Бажаю тобі знайти ту нішу, в якій ти ще не реалізувався, і скоріше її зайняти. Вітаю!
* * *
Щоб життя було цікавим, батькам потрібно назвати дитину, як тебе, Денисом. Ти завжди має якесь захоплення, пропонуєш друзям божевільні ідеї, які в підсумку виявляються геніальними. Якщо ти щось задумав, потрібно готуватися до повного відриву. Так тримати! З Днем ангела!
СМС-привітання Денису
Денисе, в іменини ці
Хочу здоров'я побажати,
І в кожну мить на цьому світі
Любов і щастя відшукати.
Удачі хай буде багато,
Перешкод не бійся ти.
Широкою життєвою дорогою
Бажаю я тобі йти!
* * *
Нехай ніжність Денису ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
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