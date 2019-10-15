День ангела Дениса: найкращі привітання та листівки з іменинами

У середу, 16 жовтня, святкують День ангела Дениса, чиє ім'я походить від давньогрецького Діонісіос або Діоніс – бог життєвих сил природи, родючості, вина й натхнення.

Іменини приурочено до дня пам'яті святого Діонісія Ареопагіта – учня апостола Павла, який загинув від рук язичників. Денис має гострий розум, відмінну уяву і хороше почуття гумору, палко захоплюється, а з віком стає дуже посидючим і акуратним. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші привітання з днем ангела для володаря цього імені.

День ангела Дениса – привітання у віршах

Денисе, з Днем ангела щиро вітаю,

Всіх благ земних тобі побажаю,

За душу людяну і простоту,

За велике серце та доброту.

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

* * *

З днем Ангела Дениса вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

День ангела Дениса – привітання в прозі

Денисе, всі генії в школі були трієчниками – не любили уроки й не слухали вчителів, а коли був вільним час – багато хто хуліганив. Висновок з усього цього: ти геній! Бажаю тобі знайти ту нішу, в якій ти ще не реалізувався, і скоріше її зайняти. Вітаю!

* * *

Щоб життя було цікавим, батькам потрібно назвати дитину, як тебе, Денисом. Ти завжди має якесь захоплення, пропонуєш друзям божевільні ідеї, які в підсумку виявляються геніальними. Якщо ти щось задумав, потрібно готуватися до повного відриву. Так тримати! З Днем ангела!

СМС-привітання Денису

Денисе, в іменини ці

Хочу здоров'я побажати,

І в кожну мить на цьому світі

Любов і щастя відшукати.

Удачі хай буде багато,

Перешкод не бійся ти.

Широкою життєвою дорогою

Бажаю я тобі йти!

* * *

Нехай ніжність Денису ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

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