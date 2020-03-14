День ангела Дарини: гарні вірші, листівки та відео з привітаннями

14 березня православна церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Дарії Зайцевої, яка була розстріляна цього дня 1938 року під час гонінь на християн.

Крім того, всі, хто має ім'я Дарина, 14 березня відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL публікує гарні вірші, листівки та відео з привітаннями Даші.

День ангела Дарини facedobra.com

День ангела Дарини: гарні вірші

У Дарини нині іменини,

Бажаємо їй багато всього.

Бажаємо їй добра рясно.

Нехай доб’ється свого.

Нехай в день Ангела промінь казки

Напише пісню про кохання.

Бажаємо Дарині без побоювання

В життя втілювати мрії свої.

***

День ангела Дарії otkritkiok.ru

Що за свято в нас таке, що за славна днина,

З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

В гаражі, щоб гуркала – новенька машина.

Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,

І щоб завжди на столі мала ти хлібину!

День ангела Дарини: листівки Даші

День ангела Дарини korali.info

День ангела Дарії listivki.olkol.com

День ангела Дарини listivki.ru

День ангела Дарини otkritkiok.ru

День ангела Дарії listivki.ru

День ангела Дарини listivki.ru

З Днем ангела Дарини: відео

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