День ангела Дар'ї 2020: як привітати з іменинами

17 серпня Дар'ї відзначають свій день ангела. Фото: Pixabay
Власниці імені Дар'я (Дарина) в понеділок, 17 серпня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять праведної Дар'ї.
Дарина – ім'я давньоперсидського походження, значення якого – "та, що зберігає благо". До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні вірші, прозу, смс, картинки, листівки та відео з привітаннями.
С особым чувством, в день ангела,
Желаю, Дарья, тебе счастливых лет,
Здоровья, мира, радости, терпенья,
Новых взлётов и больших побед.
Мечтам твоим желаю сбыться,
И сердцу долго – долго биться,
Пусть именин весёлый праздник,
В жизнь твою внесут разнообразье.
***
Ти, Дашутка, енергійна,
Пироги печеш відмінно!
Будь для нас завжди такою –
Доброї серцем і душею!
Нехай все в житті вдається,
Хай душа завжди сміється,
Будуть сонячними дні!
Щастя, віри і любові!
***
День ангела Дарини 2020 Фото: ulyublena.com
Пожелаю тебе, Даша,
Пусть мечты сбываются,
А проблемы в дне вчерашнем
Навсегда останутся.
Будь веселой, заводной,
Словно птичка певчая,
И накроет пусть волной
Счастье бесконечное!
***
Що за свято в нас таке, що за славна днина,
З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,
Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
В гаражі, щоб гуркала – новенька машина.
Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,
І щоб завжди на столі мала ти хлібину!
***
Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же позитивным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в доброй сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пускай деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!
***
Дорога Дарино, я тебе вітаю і від душі побажати хочу насичених і радісних днів, добрих і затишних ночей, солодких і ніжних мрій, життя без образ, розпачу і сліз. Будь по-справжньому щасливою, щиро коханою і завжди гарною.
Картинка з днем ангела Дарини Фото: facedobra.com
Листівка в день ангела Дарини Фото: vjoy.cc
Привітання і побажання в день ангела Дар'ї Фото: Pinterest
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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