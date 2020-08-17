День ангела Дар'ї 2020: як привітати з іменинами

Власниці імені Дар'я (Дарина) в понеділок, 17 серпня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять праведної Дар'ї.

Дарина – ім'я давньоперсидського походження, значення якого – "та, що зберігає благо". До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні вірші, прозу, смс, картинки, листівки та відео з привітаннями.

З днем ангела Дар'ї: смс, вірші та проза

С особым чувством, в день ангела,

Желаю, Дарья, тебе счастливых лет,

Здоровья, мира, радости, терпенья,

Новых взлётов и больших побед.

Мечтам твоим желаю сбыться,

И сердцу долго – долго биться,

Пусть именин весёлый праздник,

В жизнь твою внесут разнообразье.

***

Ти, Дашутка, енергійна,

Пироги печеш відмінно!

Будь для нас завжди такою –

Доброї серцем і душею!

Нехай все в житті вдається,

Хай душа завжди сміється,

Будуть сонячними дні!

Щастя, віри і любові!

***

День ангела Дарини 2020 Фото: ulyublena.com

Пожелаю тебе, Даша,

Пусть мечты сбываются,

А проблемы в дне вчерашнем

Навсегда останутся.

Будь веселой, заводной,

Словно птичка певчая,

И накроет пусть волной

Счастье бесконечное!

***

Що за свято в нас таке, що за славна днина,

З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

В гаражі, щоб гуркала – новенька машина.

Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,

І щоб завжди на столі мала ти хлібину!

***

Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же позитивным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в доброй сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пускай деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!

***

Дорога Дарино, я тебе вітаю і від душі побажати хочу насичених і радісних днів, добрих і затишних ночей, солодких і ніжних мрій, життя без образ, розпачу і сліз. Будь по-справжньому щасливою, щиро коханою і завжди гарною.

Картинки і листівки до дня ангела Дарини

Картинка з днем ангела Дарини Фото: facedobra.com

Листівка в день ангела Дарини Фото: vjoy.cc

Привітання і побажання в день ангела Дар'ї Фото: Pinterest

Іменини Дарини 2020: відео

Раніше OBOZREVATEL публікував православний календар на серпень 2020 року: які свята відзначаються.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!