День ангела Данила: як привітати

31 березня відзначають День ангела Данила. Це ім'я має біблійної походження і означає "Бог мені суддя".
Чоловік з ім'ям Данило – порядна людина з прекрасною інтуїцією, завжди розташовує до спілкування. Він ніколи не проявляє сильних емоцій, поводиться досить спокійно. Він не схильний до поспіху в справах. Все робить неквапливо і розважливо. OBOZREVATEL зібрав кращі поздоровлення з Днем ангела Данила.
Поздоровлення Данилу у віршах
Я помолюсь за Данила всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
Свят у світі є багато.
Іменини - також свято -
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг -
Все Данило, усе - для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Поздоровлення Данилу у прозі
Дорогий Данило, вітаю тебе з цим чудовим і святковим днем. Бажаю, щоб в житті твоєї було багато щасливих подій, радісних моментів, барвистих миттєвостей, добрих сюрпризів, чудових ідей, благородних вчинків, успішних справ і високих цілей.
Смс-привітання
Тобі бажаю, Данило,
У всьому удачі, натхнення,
Здоров'я міцного і сил!
Нехай яскравим буде настрій!
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