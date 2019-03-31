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День ангела Данила: як привітати

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31 березня відзначають День ангела Данила. Це ім'я має біблійної походження і означає "Бог мені суддя".

Чоловік з ім'ям Данило – порядна людина з прекрасною інтуїцією, завжди розташовує до спілкування. Він ніколи не проявляє сильних емоцій, поводиться досить спокійно. Він не схильний до поспіху в справах. Все робить неквапливо і розважливо. OBOZREVATEL зібрав кращі поздоровлення з Днем ангела Данила.

День ангела Данила: як привітати

Поздоровлення Данилу у віршах

Я помолюсь за Данила всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

День ангела Данила: як привітати

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Данило, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Поздоровлення Данилу у прозі

Дорогий Данило, вітаю тебе з цим чудовим і святковим днем. Бажаю, щоб в житті твоєї було багато щасливих подій, радісних моментів, барвистих миттєвостей, добрих сюрпризів, чудових ідей, благородних вчинків, успішних справ і високих цілей.

Смс-привітання

Тобі бажаю, Данило,

У всьому удачі, натхнення,

Здоров'я міцного і сил!

Нехай яскравим буде настрій!

Листівки

День ангела Данила: як привітати
День ангела Данила: як привітати
День ангела Данила: як привітати
День ангела Данила: як привітати

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