День ангела Бориса та Христини: кращі привітання та листівки

13 травня відзначають день ангела Бориса та Христини. Ім'я Борис має протославянске походження – "боротися". Христина з давньогрецької – "присвячена Христу".

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як яскраво привітати у віршах і прозі Бориса і Христину в днем ангела.

День ангела Бориса – привітання у віршах

У день ангела тобі бажаю, Боря,

Щоб в житті біди не знав,

Здоров'я, сил тобі, удачі море,

Щоб сам Господь тебе оберігав.

Хай щастя розчинить назустріч двері,

Нехай буде багато чистих, світлих днів,

Щоб життям ти йшов, Боря, мав віру

В добро, в удачу, в вірність відданих друзів!

***

Хай ангел Борису на іменини

Здійснить всі побажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю.

День ангела Бориса – привітання в прозі

Дорогий Борисе, нехай цей день подарує масу вражень і крутих емоцій, нехай все сьогодні буде тільки для тебе. Вітаю тебе і бажаю здоров'я, удачі, успіху, впевненості, мужності серця й щастя душі!

***

Борисе, в твоє ім'я закладено "боротьбу" та "славу". Нехай же твій характер, сильний і завзятий, допомагає в досягненні цілей, хай не буде перешкод на твоєму життєвому шляху. Йди з гордо піднятою головою і не здавайся! З іменинами!

День ангела Бориса – СМС

Ти, Борисе, від Борислава. Борислав же – бор і слава. Значить, славен ти в бору, в справі, в битві, на бенкеті, значить – улюбленець удачі, і не може бути інакше.

***

Вітаючи Бориса сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

День ангела Христини – привітання у віршах

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

В день веселий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня, й щомиті,

Хай Христині допомагає

Ангел покровитель!

День ангела Христини – привітання в прозі

Дорога Христина, вітаю тебе і від щирого серця бажаю з кожним днем підкорювати нові вершини успіху, з кожною миттю відчувати любов рідних, з кожним вдихом відчувати себе щасливою людиною, з кожним разом переконуватися, що ти чудова і прекрасна.

***

Христина, вітаю тебе з днем ангела! Щиро бажаю тобі великої мрії та солодких бажань, ароматних квітів і приємних подарунків, чудового настрою та іскристого щастя, неймовірних успіхів і найщирішої любові.

День ангела Христини – СМС

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Христина – присвячена Христу. Схожа ти на ніжну мрію. Іди до звершень знов і знов, даруй всім дружбу і любов.

День ангела Бориса і Христини – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня 2019 року багато знаків Зодіаку зможуть отримати важливі новини, які можуть кардинально змінити їх життя.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся