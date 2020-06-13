День янгола Бориса 13 червня: гарні привітання зі святом

Православна церква 13 червня вшановує пам'ять святого Бориса Орнатського, якого разом з батьком Філософом та братом Миколою було розстріляно 1918 року в ході червоного терору.
Цього дня власники імені Борис відзначають свої іменини. У День ангела Бориса OBOZREVATEL публікує найкращі привітання зі святом.
З Днем ангела Бориса
З Днем ангела Бориса: привітання у віршах і прозі
В день именин желаю я тебе, Борис,
Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою
Хранитель-ангел, как орел степной, завис,
Чтоб он всегда был рядышком с тобою.
Пускай горит счастливый свет в глазах,
Пусть в дверь твою беда не постучится,
Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,
А все, что снилось, обязательно, свершится.
***
День ангела Бориса 2020
otkritkiok.ru
Я помолюсь за Бориса всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Привітання з Днем ангела Бориса
В твой день ангела, Борис,
Сбудется любой каприз,
Счастья я тебе желаю,
Чтобы жил ты, не страдая,
Пусть хорошее придет,
Пусть мечта осуществится,
Пусть тебя удача ждет
Только искренне влюбиться!
***
Іменини Бориса 2020
otkritkiok.ru
З Днем ангела, Борисе! Хочу побажати нескінченного запасу здоров'я, енергії, удачі та кохання. Нехай тебе завжди оберігає твій ангел-хранитель, нехай життя твоє наповнюється щастям, нехай добрим та світлим буде світ навколо, а поруч завжди будуть добрі друзі.
***
Гіфка з Днем ангела Бориса
otkritkiok.ru
Борис, в твое имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!
Листівки в День ангела Бориса
День ангела Бориса: картинки
Листівка в іменини Бориса
otkritkiok.ru
Прикольні поздоровлення з Днем ангела Бориса
otkritkiok.ru
Листівка з Днем ангела Бориса
otkritkiok.ru
Побажання в День ангела Бориса
otkritkiok.ru
Відео до Дня ангела
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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