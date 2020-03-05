За православним календарем 5 березня церква вшановує пам'ять 34 преподобномучеників Валаамських, включаючи мученика Антонія.

Крім того, всі хлопчики, хлопці та чоловіки на ім'я Антон відзначають свій День ангела. До іменин Антона OBOZREVATEL пропонує гарні вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Антона listivki.olkol.com

День ангела Антона: вірші

Настав день янгола сьогодні твій, Антон,

Всіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі невзгоди ти ламай.

Нехай же Бог тобі допомагає,

Міцним здоров'я завжди буде.

І Янгол твій проблем до тебе не пускає,

І добрі будуть завжди люди.

***

День ангела Антона facedobra.com

Я помолюсь за Антона всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

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День ангела Антона: відео

Як писав раніше OBOZREVATEL, раніше було розкрито секрет вічно "молодого" обличчя Ротару.

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