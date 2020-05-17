День ангела Антона: гарні листівки, відео, привітання у віршах та прозі

Православна церква 17 травня вшановує пам'ять мученика Антонія Скифопольского, який був убитий язичниками за сповідання християнської віри в IV столітті.

Також цього дня відзначаються іменини Антона. До дня ангела OBOZREVATEL публікує гарні привітання у віршах і прозі, оригінальні відео та листівки.

Привітання з Днем ангела Антона Pixabay

З Днем ангела Антона: привітання у віршах і прозі

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

***

З Днем ангела Антона 2020

Настав день янгола сьогодні твій, Антон,

Всіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі невзгоди ти ламай.

Нехай же Бог тобі допомагає,

Міцним здоров'я завжди буде.

І Янгол твій проблем до тебе не пускає,

І добрі будуть завжди люди.

***

Листівки з Днем ангела Антона otkritkiok.ru

Дорогой Антошенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно и смело добиваться того, к чему стремится твоё сердце, постоянно пребывать на гране чего-то удивительного и интересного, ловить волну удачи и радости в жизни.

***

День ангела Антона: картинки і смс otkritkiok.ru

Дорогий Антон, з Днем ангела тебе! Ввід усього серця щиро вітаю тебе і бажаю веселощів і прекрасних життєвих ідей, міцного здоров'я і вірної удачі, бравих задумів і героїчних вчинків, щирої любові і поваги, великого щастя і насолоди життям.

Листівки з Днем ангела Антона

Картинки до іменин Антона

Гіфка з Днем ангела Антона otkritkiok.ru

День ангела Антона 2020: гарні поздоровлення otkritkiok.ru

Іменини Антона 2020 otkritkiok.ru

Гіф з іменинами Антона otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Антона otkritkiok.ru

Побажання з Днем ангела Антона otkritkiok.ru

СМС до Дня ангела Антона otkritkiok.ru

Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, uazmi.org.

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