День ангела Анни: привітання, картинки та листівки
У вівторок, 16 лютого, власниці імені Анна відзначають свій день ангела. Так, православна церква сьогодні шанує пам'ять праведних Симеона й Анни Пророчиці, які зустріли немовля Ісуса та його батьків Пресвяту Богородицю і святого Йосипа в Єрусалимському храмі.
Анна – ім'я давньоєврейського походження, яке в перекладі означає "благодать". До свята OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з днем ангела у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.
Вірші, проза та смс в день ангела Анни
З днем ангела тебе, Анюто,
Нехай вдається тобі все,
І життя нехай кожну хвилину
Лише радість і добро несе!
Будь прекрасна завжди, рум'яна,
А серце щастя хай зігріває!
Нехай з небес свята Анна
Тебе від сліз і бід оберігає!
***
С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желания,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.
Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид –
И Господь всегда хранит!
***
Дарует День Анны святой благодать
Всем, кто умеет верить и ждать,
Кто в искренней вере колени склоняет,
Всем, кто гордыню свою усмиряет.
Пусть Анна святая вам силы дает,
Пусть ваши молитвы услышит Господь.
***
У день ангела Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце голосно співає і дарує близьким людям надію. Здоров'я, невтомної віри і сили.
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Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
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Зі днем ангела Анни! Нехай святі оберігають від всього поганого, що може бути в житті. Достатку і світла в душі, щоб на небесах не забували дарувати теплі моменти, а посмішка завжди жила на обличчі. Нехай Пресвята Богородиця подарує мир і благодать!
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Мила моя Анюто! Нехай у житті твоєму завжди буде щастя, і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання завжди буде взаємним і величезним, друзі – справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри. Вітаю з днем ангела!
Картинки і листівки до дня ангела Анни
Відео до дня ангела Анни
Раніше OBOZREVATEL публікував календар православних свят на березень 2021 року. На перший місяць випадає кілька важливих дат для вірян.
За матеріалами: pozdravok.ru.