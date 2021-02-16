День ангела Анни: привітання, картинки та листівки

У вівторок, 16 лютого, власниці імені Анна відзначають свій день ангела. Так, православна церква сьогодні шанує пам'ять праведних Симеона й Анни Пророчиці, які зустріли немовля Ісуса та його батьків Пресвяту Богородицю і святого Йосипа в Єрусалимському храмі.

Анна – ім'я давньоєврейського походження, яке в перекладі означає "благодать". До свята OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з днем ангела у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.

З днем ангела тебе, Анюто,

Нехай вдається тобі все,

І життя нехай кожну хвилину

Лише радість і добро несе!

Будь прекрасна завжди, рум'яна,

А серце щастя хай зігріває!

Нехай з небес свята Анна

Тебе від сліз і бід оберігає!

***

С Днем благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид –

И Господь всегда хранит!

***

Дарует День Анны святой благодать

Всем, кто умеет верить и ждать,

Кто в искренней вере колени склоняет,

Всем, кто гордыню свою усмиряет.

Пусть Анна святая вам силы дает,

Пусть ваши молитвы услышит Господь.

***

У день ангела Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце голосно співає і дарує близьким людям надію. Здоров'я, невтомної віри і сили.

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Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

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Зі днем ангела Анни! Нехай святі оберігають від всього поганого, що може бути в житті. Достатку і світла в душі, щоб на небесах не забували дарувати теплі моменти, а посмішка завжди жила на обличчі. Нехай Пресвята Богородиця подарує мир і благодать!

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Мила моя Анюто! Нехай у житті твоєму завжди буде щастя, і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання завжди буде взаємним і величезним, друзі – справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри. Вітаю з днем ангела!

Раніше OBOZREVATEL публікував календар православних свят на березень 2021 року. На перший місяць випадає кілька важливих дат для вірян.

За матеріалами: pozdravok.ru.