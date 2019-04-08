День янгола Анни: кращі привітання та листівки

Сьогодні, 8 квітня відзначають День янгола Анни. Це ім'я означає "благодать", "милість божа", "миловида". Воно має давньоєврейське походження.
У християнстві Анна — мати Богородиці, дружина святого Іоакима, яка народила дочку завдяки диву після довгих років бездітного шлюбу. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання та листівки з Днем янгола Анни.
Привітання з Днем Анни в віршах
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім'я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аню, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
Я Тебе вітаю, мила Анно,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
Привітання з Днем Анни в прозі
Анно, вітаю зі святом! Бажаю, щоб ти завжди була впевнена в собі, ніколи не сумнівалася у своїх рішеннях, цвіла і радувала оточення своєю красою, добрим серцем і щедрою душею. Будь щаслива щомиті, зустрічай дивовижних людей, надихайся навколишнім світом і зачаровуй своїм шармом!
Мила Анечко, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати, щоб дорога твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди і вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була самою досконалістю, щоб тебе щиро любили і цінували тобою.
СМС-привітання з Днем Анни
Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю Тобі!
Щоб мрії збулися усі,
сіяли очі щоб Твої!
В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
Листівки з Днем ангела Анни
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