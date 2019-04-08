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День янгола Анни: кращі привітання та листівки

1.7тЧитати матеріал російською

Сьогодні, 8 квітня відзначають День янгола Анни. Це ім'я означає "благодать", "милість божа", "миловида". Воно має давньоєврейське походження.

У християнстві Анна — мати Богородиці, дружина святого Іоакима, яка народила дочку завдяки диву після довгих років бездітного шлюбу. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання та листівки з Днем янгола Анни.

День янгола Анни: кращі привітання та листівки
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Привітання з Днем Анни в віршах

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім'я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аню, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

День янгола Анни: кращі привітання та листівки

Я Тебе вітаю, мила Анно,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

Привітання з Днем Анни в прозі

Анно, вітаю зі святом! Бажаю, щоб ти завжди була впевнена в собі, ніколи не сумнівалася у своїх рішеннях, цвіла і радувала оточення своєю красою, добрим серцем і щедрою душею. Будь щаслива щомиті, зустрічай дивовижних людей, надихайся навколишнім світом і зачаровуй своїм шармом!

День янгола Анни: кращі привітання та листівки

Мила Анечко, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати, щоб дорога твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди і вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була самою досконалістю, щоб тебе щиро любили і цінували тобою.

СМС-привітання з Днем Анни

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю Тобі!

Щоб мрії збулися усі,

сіяли очі щоб Твої!

День янгола Анни: кращі привітання та листівки

В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

Листівки з Днем ангела Анни

День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки
День янгола Анни: кращі привітання та листівки

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