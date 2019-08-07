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День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

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7 серпня святкується день ангела Анни і Олександра. Анна означає "благодать", "милість божа". Олександр – "захищати".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до дня ангела Сергія і Анни.

День ангела Анни – привітання у віршах

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім'я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аню, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

День ангела Анни – привітання в прозі

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

Дорога Анна. Бажаю тобі бути життєрадісною, чарівною і мудрою. Нехай твій ангел охоронець покаже вірний шлях, а удача не залишає тебе!

***

Анна, я тебе щиро вітаю з днем ангела! Хочу побажати, щоб життя було щасливим і яскравим, на шляху зустрічалися добрі і чуйні люди, щоб в будь-який діяльності ти була самою досконалістю. Щирої любові тобі!

День ангела Олександра – поздоровлення у віршах

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

Тебе, Олександре, зараз вітаю!

Нехай скоріше приходить успіх,

Здоров’я і щастя тобі побажаю,

Щоб був ти на світі щасливіше всіх.

Удача нехай поруч з тобою залишається,

Адже в житті вона решти важливіше,

Хай щастя і радість тобі усміхнеться,

Бажаю веселих і казкових днів!

День ангела Олександра – привітання в прозі

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

Саша, нехай у тебе в житті все буде на вищому рівні, нехай тебе оточують чесні і порядні люди, друзі не заздрять, а вороги не зловтішаються. Любові тобі, здоров'я і взаєморозуміння!

***

Вітаю з днем ангела тебе, Олександр. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутньою в твоєму житті, а близькі і рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі самого прекрасного!

День ангела Анни і Олександра – листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня відзначається Успіння праведної Анни, матері Богородиці і день збирання зірок.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

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