День ангела Анни і Олександра: кращі привітання та листівки

7 серпня святкується день ангела Анни і Олександра. Анна означає "благодать", "милість божа". Олександр – "захищати".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до дня ангела Сергія і Анни.
День ангела Анни – привітання у віршах
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім'я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аню, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
День ангела Анни – привітання в прозі
Дорога Анна. Бажаю тобі бути життєрадісною, чарівною і мудрою. Нехай твій ангел охоронець покаже вірний шлях, а удача не залишає тебе!
***
Анна, я тебе щиро вітаю з днем ангела! Хочу побажати, щоб життя було щасливим і яскравим, на шляху зустрічалися добрі і чуйні люди, щоб в будь-який діяльності ти була самою досконалістю. Щирої любові тобі!
День ангела Олександра – поздоровлення у віршах
Тебе, Олександре, зараз вітаю!
Нехай скоріше приходить успіх,
Здоров’я і щастя тобі побажаю,
Щоб був ти на світі щасливіше всіх.
Удача нехай поруч з тобою залишається,
Адже в житті вона решти важливіше,
Хай щастя і радість тобі усміхнеться,
Бажаю веселих і казкових днів!
День ангела Олександра – привітання в прозі
Саша, нехай у тебе в житті все буде на вищому рівні, нехай тебе оточують чесні і порядні люди, друзі не заздрять, а вороги не зловтішаються. Любові тобі, здоров'я і взаєморозуміння!
***
Вітаю з днем ангела тебе, Олександр. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутньою в твоєму житті, а близькі і рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі самого прекрасного!
День ангела Анни і Олександра – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня відзначається Успіння праведної Анни, матері Богородиці і день збирання зірок.
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