День ангела Анастасії: найкращі листівки і привітання у віршах і прозі

Православні християни 4 січня відзначають іменини святої Анастасії Узорішительниці.

Ця свята за життя допомагала в'язням, тому її вважають покровителькою ув'язнених, особливо тих, хто був несправедливо засуджений. Їй також моляться вагітні жінки, щоб вагітність і пологи пройшли вдало, крім того, святу просять про зцілення від хвороб і про захист від чаклунських чар.

Також 4 січня з Днем ангела вітають усіх Насть. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання з іменинами.

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День ангела Анастасії: поздоровлення у віршах

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Настя вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Настя вітає!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

З Днем ангела Анастасії: привітання в прозі

– Вітаю з Днем святої Анастасії. Нехай далі шлях твій іде світлою смугою і доброю дорогою, хай свята угодниця укриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірної любові і справжнього щастя.

– У День святої Анастасії від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго миру і щирих молитов.

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– З днем святої Анастасії! Нехай великий життєвий подвиг, чистота, щире милосердя і віра цієї святої дарують Вашій душі світло надії, а ім'я її захищає Вас від усіляких негараздів і дарує здоров'я і силу.

– Бажаю в День святої Анастасії великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і завзяття серця до вірних цілей.

З Днем ангела Анастасії: листівки

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