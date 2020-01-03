День ангела Анастасії: найкращі листівки і привітання у віршах і прозі

Православні християни 4 січня відзначають іменини святої Анастасії Узорішительниці.
Ця свята за життя допомагала в'язням, тому її вважають покровителькою ув'язнених, особливо тих, хто був несправедливо засуджений. Їй також моляться вагітні жінки, щоб вагітність і пологи пройшли вдало, крім того, святу просять про зцілення від хвороб і про захист від чаклунських чар.
Також 4 січня з Днем ангела вітають усіх Насть. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання з іменинами.
tsurganov.info
День ангела Анастасії: поздоровлення у віршах
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Настя вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Настя вітає!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
З Днем ангела Анастасії: привітання в прозі
– Вітаю з Днем святої Анастасії. Нехай далі шлях твій іде світлою смугою і доброю дорогою, хай свята угодниця укриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірної любові і справжнього щастя.
– У День святої Анастасії від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго миру і щирих молитов.
– З днем святої Анастасії! Нехай великий життєвий подвиг, чистота, щире милосердя і віра цієї святої дарують Вашій душі світло надії, а ім'я її захищає Вас від усіляких негараздів і дарує здоров'я і силу.
– Бажаю в День святої Анастасії великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і завзяття серця до вірних цілей.
З Днем ангела Анастасії: листівки
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