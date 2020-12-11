День Андрія Первозванного: що не можна робити в свято

У неділю, 13 грудня, православна церква буде вшановувати пам'ять апостола Андрія Первозванного, якого, згідно з Євангелієм, Ісус Христос покликав першим з 12 найближчих учнів.

У народі свято відоме під назвами День Андрія, Андріїв день, Андрія, Калита. Цього дня робота вважається гріхом, а незаміжні дівчата, незважаючи на заборону церкви, ворожать на судженого. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам докладніше дізнатися про головні традиції, забобони та прикмети свята.

Апостол Андрій, як і його брат апостол Петро, народився в ізраїльському місті Віфсаїді, на березі Галілейського озера. Брати були рибалками; подорослішавши, вони перебралися до міста Капернаум, де продовжили займатися рибним промислом.

Андрій вважається першим з покликаних учнів Ісуса Христа, тому його часто називають Первозванним. До самого кінця земного шляху Спасителя він слідував за Ним, а після хресної смерті Ісуса став свідком Воскресіння і Вознесіння Сина Божого.

У П'ятидесятницю після воскресіння Ісуса на апостолів зійшов Святий Дух у вигляді вогненних язиків і вони здобули дар зцілювати людей від найважчих хвороб, проповідувати різними мовами і пророкувати.

Далі апостоли попрямували в різні країни, щоб нести людям знання про слово Боже. Андрію Первозванному випали землі Чорноморського узбережжя. Згідно з переказами, він проповідував у Криму, а потім піднявся Дніпром до місця, де пізніше було засновано Київ. Святий благословив пагорби і на одному з них поставив хрест, сказавши своїм учням: "На горах цих засяє благодать Божа: велике місто буде тут і Бог спорудить багато церков".

Також Андрій дійшов до Новгорода, де спорудив хрест біля села Грузіно і знищив язичницькі капища, навернувши жерців у християнство. Тому на Русі святого апостола Андрія шанували своїм покровителем.

У селищі Патри (зараз Греція) Андрій Первозванний прийняв мученицьку смерть. За проповідування християнства правитель міста, язичник Егіат звелів розіп'яти апостола на хресті. Тоді святий попросив, щоб хрест цей був не таким, як той, на якому розіп'яли Ісуса Христа, оскільки не вважав себе гідним прийняти смерть так само.

У День Андрія віряни відвідують богослужіння в храмі та моляться апостолу. Оскільки святий вважається покровителем моряків, людям, робота яких пов'язана з ризиком, корисно причаститися. А незаміжні жінки можуть просити святого про щастя в сімейному житті.

У сім'ях, де є Андрії і Андрійовичі, за традицією влаштовують застілля – але без шуму і з пісними стравами, бо триває Різдвяний піст.

За давніх часів на Андрія відзначалося дохристиянське свято Калита. Калитою називали спеціальні обрядові коржики, які випікали дівчата і з якими потім влаштовували ігри та ворожіння.

Калиту прив'язували якомога вище під стелю, юнаки та дівчата мали із зав'язаними очима дострибнути до неї, щоб відкусити шматок.

У ніч з 12 на 13 грудня незаміжні дівчата ворожили на судженого, хоча церква не вітає будь-яких ворожінь, вважаючи їх гріхом і зверненням до темних сил.

Сон, що приснився на Андрія, вважається віщим: за повір'ям, у ньому може з'явитися майбутня кохана людина.

Червоний вогонь у печі – до холодів, білий – до потепління.

Ясна погода – до врожайного року.

Випав сніг – може пролежати до квітня.

Важко працювати, займатися рукоділлям.

Ворожити.

Лаятися, злитися, лихословити. Ця заборона діє і в інші дні, але в християнські свята особливо актуальна.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна готувати на Новий рік 2021, який, згідно з китайським гороскопом, є роком Білого Металевого Бика. Так, наприклад, такі страви, як яловичина і телятина, будуть недоречні.