День адвокатури в Україні: яскраві привітання зі святом

День адвокатури, також відомий як День адвоката, в Україні відзначають 19 грудня. Свято з'явилося тільки в 2002 році, завдяки указу другого президента Леоніда Кучми.

Дата для цього дня була обрана не випадково – саме 19 грудня в Україні було прийнято закон "Про адвокатуру". У це свято правозахисники приймають вітання колег і клієнтів, а громадські організації нагороджують найбільш відзначилися працівників грантами та преміями. OBOZREVATEL же зібрав найяскравіші привітання для адвокатів з їх професійним днем.

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні – привітання в прозі

В твоє професійне свято, мені хочеться відійти від шаблонів і поговорити про твою адвокатську пам'ять. Про пам'ять, яка зберігає сотні статей законів, тисячі фактів і десятки тисяч людських історій. Про пам'ять, яка виручає в потрібний момент і допомагає врятувати людську долю. І про пам'ять, яка всупереч величезній завантаженості, зберігає теплі спогади про дружбу і кохання. Нехай вона завжди буде міцною і ясною.

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Серйозний погляд і кожне слово - вагоме... На лобі залягла складка від довгих дум... Вітаємо зі святом, жрець Феміди! Нехай правда і закон завжди будуть на боці твоїх починань, і нехай кожен день приносить в твою довге життя нову частинку щастя і яскраву, незабутню грань!

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Все наше життя обплетене тонкощами права. Як не заплутатися в ньому з головою, як відстояти те, що належить за законом, і не потрапити в неприємності з ним? Про це нам без прикрас і без приховування розповість адвокат, і сьогодні ми вітаємо вас з професійним святом, сердечно дякуємо за виконану роботу і бажаємо всього найкращого!

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні – привітання у віршах

У День українського адвоката

Дотримання законів нехай буде святом.

Правильних рішень, успішних процесів,

Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,

Достатку, вражень і практичності,

Любові такої, щоб вела й надихала,

На справи добрі і щастя сподвигала!

***

Хай будуть вагомими докази,

Хай справі на руку всі покази,

Хай успіх тобі усміхається,

До тебе хай всі дослухаються,

В кар’єрі бажаю підйому,

Забути назавжди про втому,

Трудитись бажаю завзято!

Зі святом тебе, адвокате!

***

Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,

Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,

Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,

Виграються усі справи хай в судах всі чисто!

Зичу тільки перемоги всюди здобувати!

Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!

День адвоката в Україні – листівки

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

День адвоката в Україні

Як писав OBOZREVATEL, в цей день, 19 грудня, в Україні також відзначається перший з новорічних свято – День святого Миколая.

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