День 40 святих - 2020 в Україні: що не можна робити

22 березня православна церква відзначає свято 40 святих в честь пам'яті Сорока Севастійських мучеників, які взяли жорстоку смерть в ім'я християнської віри.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про традиції і заборони цього свята.

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Історія свята починається в 320 році, коли 40 воїнів римського легіону відмовилися відректися від християнства і загинули мученицькою смертю на Севастійському озері. Воїни відмовилися приносити жертви язичницьким ідолам, і розлючений Лікіній наказав ввечері роздягнути їх і помістити в крижане озеро.

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Традиції свята

У день Сорока святих полегшується строгість Великого посту. Також обов'язково йдуть до церкви і ставлять 40 свічок, моляться, дякують Богові за все, просять захисту від бід, хвороб, б'ючи 40 поклонів.

МК

Часто жінки печуть 40 булочок у формі пташок.

Прикмети на День сорока святих

У цей день обов'язково потрібно відвідати церкву і помолитися.

День сорока святих обов'язково потрібно спекти булочки.

Молодим людям в цей день слід гойдатися на гойдалках. Кажуть, що ця дія принесе щастя і урожайний рік.

У цей день прийнято будувати плани на майбутнє і мріяти.

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Що не можна робити в День сорока святих

У цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла.

Не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, як і під час усього Великого посту.

Не можна прати, шити, займатися рукоділлям або щось ремонтувати.

Не можна позичати гроші.

Не можна гніватися, злитися і лихословити.

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