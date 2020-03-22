День 40 святих - 2020 в Україні: що не можна робити

22 березня православна церква відзначає свято 40 святих в честь пам'яті Сорока Севастійських мучеників, які взяли жорстоку смерть в ім'я християнської віри.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про традиції і заборони цього свята.
comandir.com
Історія свята починається в 320 році, коли 40 воїнів римського легіону відмовилися відректися від християнства і загинули мученицькою смертю на Севастійському озері. Воїни відмовилися приносити жертви язичницьким ідолам, і розлючений Лікіній наказав ввечері роздягнути їх і помістити в крижане озеро.
narodna-pravda.ua
Традиції свята
У день Сорока святих полегшується строгість Великого посту. Також обов'язково йдуть до церкви і ставлять 40 свічок, моляться, дякують Богові за все, просять захисту від бід, хвороб, б'ючи 40 поклонів.
МК
Часто жінки печуть 40 булочок у формі пташок.
Прикмети на День сорока святих
У цей день обов'язково потрібно відвідати церкву і помолитися.
День сорока святих обов'язково потрібно спекти булочки.
Молодим людям в цей день слід гойдатися на гойдалках. Кажуть, що ця дія принесе щастя і урожайний рік.
У цей день прийнято будувати плани на майбутнє і мріяти.
pro2019god.ru
Що не можна робити в День сорока святих
У цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла.
Не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, як і під час усього Великого посту.
Не можна прати, шити, займатися рукоділлям або щось ремонтувати.
Не можна позичати гроші.
Не можна гніватися, злитися і лихословити.
inforesist.org
Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся