Дати Великодня до 2030 року в Україні: як обчислюється день найважливішого християнського свята

Великдень – найважливіше християнське свято, присвячене воскресінню Ісуса Христа. Дата його не є фіксованою і змінюється з року в рік.

OBOZREVATEL розповідає, коли відзначається Світле Воскресіння Христове в 2021-2030 роках і за яким принципом визначається день торжества.

На Першому Вселенському соборі 325 року було вирішено відзначати Великдень всім церквам в один день, який не збігається з юдейською датою, що випадає до весняного рівнодення.

Олександрійський патріарх щорічно обчислював дату свята і завчасно повідомляв її в Рим для святкування в єдиний день. Однак пізніше така традиція припинилася і Схід і Захід стали відзначати Великдень кожен за своїми обчисленнями.

У 4-6 століттях в Олександрії (територія сучасного Єгипту) було створено спеціальні великодні таблиці, які дозволяли визначати дату Пасхи на тривалий період. Так, головне християнське свято стали відзначати в першу неділю після першого повного місяця, що йде за днем весняного рівнодення (21 березня) або збігається з ним.

У 16 столітті Римська католицька церква перейшла на григоріанський календар і стала відзначати Великдень за григоріанською пасхалією, а православна продовжила використовувати юліанський календар і відзначати свято за олександрійською. Тому Світле Христове Воскресіння у православних і католиків зазвичай доводиться на різні дні.

У православних – 2 травня, у католиків – 4 квітня.

У православних – 24 квітня, у католиків – 17 квітня.

У православних – 16 квітня, у католиків – 9 квітня.

У православних – 5 травня, у католиків – 31 березня.

Православні та католики відзначають свято в один день – 20 квітня.

У православних – 12 квітня, у католиків – 5 квітня.

У православних – 2 травня, у католиків – 28 березня.

Православні й католики відзначають свято в один день – 16 квітня.

У православних – 8 квітня, у католиків – 1 квітня.

У православних – 28 квітня, у католиків – 21 квітня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, на які числа доводиться Великий піст 2021 року. Його мета – підготовка до святкування Великодня та спогад про 40-денний піст Ісуса Христа в пустелі.