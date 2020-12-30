Данилів день: що не можна робити в свято

У середу, 30 грудня, православна церква вшановує пам'ять пророка Данила і трьох святих отроків: Азарії, Ананії та Мисаїла.

У народі свято відоме як Данилів день, Данило, Данило та три отроки. Цього дня в храмах розігрували історію, що оповідає про життя святих. Детальніше про традиції, історії, прикмети і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Данило народився в знатній сім'ї іудеїв, але ще юнаком потрапив у полон, після того як 587 року до н. е. вавилонський цар Навуходоносор II завоював Єрусалим. Разом з ним опинилися в неволі отроки Ананія, Азарія і Мисаїл, які також походили з багатих сімей.

Всі четверо не забували про свою віру та дотримувались скромного способу життя, відмовляючись від будь-якої розкоші. Данило, за переказами, отримав від Бога дар тлумачити сни, завдяки чому став наближеним до Навуходоносора.

Якось полоненим було наказано поклонитися ідолу, але вони відмовилися. Тоді Ананія, Мисаїл та Азарія були кинуті в піч, а Данило – до рову з левами, але все це не завдало шкоди святим. Вражений дивом, що сталося, Навуходоносор увірував у Бога і звільнив полонених.

Як сказано в Книзі пророка Даниїла, що входить до складу Старого Завіту, святий дожив до глибокої старості. Він відомий також тим, що одного разу пояснив Навуходоносору сон про боввана, який розбив камінь, що перетворився на велику гору. Так, бовван символізував царства язичників, камінь – Месію, а гора – Вічне царство Боже.

Крім того, Данило пояснив царю Валтасару слова "Мене, мене, текел упарсін", написані таємничою рукою під час влаштованого ним бенкету: вони віщували швидку загибель царства. Данило також передрік "сімдесят сідьмин", що залишилися до приходу Месії, а царю Кіру вказав на пророцтво про нього, чим змусив звільнити євреїв з полону і відновити Єрусалимський храм.

За давніх часів свято називали Данило, Данилів день, Данило та три отроки.

У храмах розігрували старозавітну історію про кинутих у піч святих. У центрі ставили дерев'яну піч, в яку поміщали запалені свічки, і влаштовували виставу за участю двох дорослих і трьох хлопчиків-співочих.

Сни на Данила вважалися віщими. Дівчата намагалися побачити уві сні судженого, для чого під подушку клали три лаврових листки з записаними на них іменами отроків Ананії, Азарії та Мисаїла.

Наші предки вважали, що в День Данила можуть вдарити сильні морози, тому піч намагалися натопити на два дні.

Випав іній – на Святки буде тепло.

Почалася заметіль – бджоли влітку будуть добре роїтися.

Яка погода 30 грудня – такий і травень буде.

Невеликі прояснення – до погожих днів.

За давніх часів люди вірили, що не можна будити сплячу людину, бо під час сну душа залишає її тіло. 30 грудня також заборонялося цілувати сплячих дітей – побоювалися хвороб.

Забобонні люди казали, що сплячу дитину не можна й годувати грудьми, – інакше вона буде погано рости.

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