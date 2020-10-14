Чудотворна ікона Покрови Богородиці: що означає образ

Марина Погорілко Свята 05:40, 14.10.2020

Ікона Покрови Пресвятої Богородиці є одним із найбільш відомих творів на тему Пресвятої Діви, що тримає на розпростертих руках своє покривало (омофор) – знак любові й участі, яке Вона відчуває до всіх нас.

Як пояснюється, благодать Покрови Святої незримо осіняє і захищає кожну людину, вберігаючи від гріха і допомагаючи в нелегкий час. OBOZREVATEL вирішив нагадати, що означає ікона.

Ікона, присвячена Покрову Богородиці має свою легенду. Згідно з нею, під час земного життя Діва Марія зазнавала безліч утисків і страждань. Вона бачила, як розпинали Її Сина, бачила його страшні муки на хресті й оплакувала Його долю.

Після цього Пречиста Цариця брала участь у походах і проповідях апостолів Ісуса, опікала і підтримувала їх Своєю благодаттю. Завдяки її добрим справам, усі втрати змінилися небесним блаженством, радістю і славою, які будуть з нею вічно. Через це Діва не виносить суворий вирок, а, навпаки – співчуває кожній людині, заступаючись за нею перед Господом, розуміє міру людських гріхів, позбавляє від скорботи, печалі і труднощів.

Богородиця розуміє міру людських гріхів, позбавляє від скорботи, печалі і труднощів.
Янтар Полісся

Створена за образом Богородиці Ікона обов'язково має бути присутня в будинку кожного християнина, оскільки вона є втіленням Небесної Церкви, яка невпинно молиться про всіх людей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про історії Семистрільної ікони Божої Матері, святкування на честь якої Православна Церква проводить 26 серпня.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Не вірите в COVID-19? Дайте шанс не захворіти тим, хто вірить

Росію обрали до Ради ООН із прав людини після чотирирічного "бойкоту"

Філатов: визнання Дніпра найбезпечнішим містом у країні – результат системної роботи

"Слуга" Гетманцев "зажав" мінімалку для українців і запропонував перенести її підвищення

ЦВК нічого не знала про опитування Зеленського: у "Слузі" пояснили, де візьмуть гроші