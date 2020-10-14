Чудотворна ікона Покрови Богородиці: що означає образ

Ікона Покрови Пресвятої Богородиці є одним із найбільш відомих творів на тему Пресвятої Діви, що тримає на розпростертих руках своє покривало (омофор) – знак любові й участі, яке Вона відчуває до всіх нас.

Як пояснюється, благодать Покрови Святої незримо осіняє і захищає кожну людину, вберігаючи від гріха і допомагаючи в нелегкий час. OBOZREVATEL вирішив нагадати, що означає ікона.

Ікона, присвячена Покрову Богородиці має свою легенду. Згідно з нею, під час земного життя Діва Марія зазнавала безліч утисків і страждань. Вона бачила, як розпинали Її Сина, бачила його страшні муки на хресті й оплакувала Його долю.

Після цього Пречиста Цариця брала участь у походах і проповідях апостолів Ісуса, опікала і підтримувала їх Своєю благодаттю. Завдяки її добрим справам, усі втрати змінилися небесним блаженством, радістю і славою, які будуть з нею вічно. Через це Діва не виносить суворий вирок, а, навпаки – співчуває кожній людині, заступаючись за нею перед Господом, розуміє міру людських гріхів, позбавляє від скорботи, печалі і труднощів.

Створена за образом Богородиці Ікона обов'язково має бути присутня в будинку кожного християнина, оскільки вона є втіленням Небесної Церкви, яка невпинно молиться про всіх людей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про історії Семистрільної ікони Божої Матері, святкування на честь якої Православна Церква проводить 26 серпня.