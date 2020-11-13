Чорна п'ятниця – 2020: у яких магазинах будуть великі знижки

Чорна п'ятниця вже близько! За традицією це день масштабних розпродажів, знижок і акцій, до того ж не тільки у фізичних магазинах, але й на інтернет-платформах.

OBOZREVATEL зібрав головні онлайн-магазини й інтернет-платформи, де Чорної п'ятниці будуть масштабні знижки та акції, які дадуть змогу купити необхідне за вигідними цінами.

Macy's

Macy's – один із найбільших інтернет-магазинів США, де можна придбати товари для всієї родини. Передусім магазин пропонує вам великий вибір аксесуарів, сумок, товарів для дому та ювелірну продукцію. Крім того, Macy's також є дистриб'ютором багатьох брендових речей, на які часто оголошує сезонні знижки.

До речі, цей магазин – перший серед інтернет-платформ, який почав сортувати одяг за розмірами (водночас надавати британські бирки й європейські), а також повертати гроші, якщо товар вам не підійшов.

Сайт магазину доступний англійською мовою, але, якщо перемкнути валюту і країну, ціни будуть відображатися в місцевій валюті й відповідною мовою. Крім того, Macy's часто надає промокоди, а якщо підписатися на розсилку – можна отримати 15% знижки на перше замовлення. Чорної п'ятниці знижки в цьому магазині досягають 80%.

Macy's mavenroundtable.io

Shopbop & East Dane

У цьому магазині ви також зможете вибрати одяг і взуття популярних брендів, зокрема люксових марок. На сайті з 500 позицій близько чверті є ексклюзивом від дизайнерів. Крім того, у магазині є окремий асортимент чоловічого одягу, якщо вибрати цю вкладку, вас перенесе на East Dane – спеціальний мультибрендовий чоловічий магазин.

Сайт має версію російською мовою, доставку оформляють у більш ніж 40 країн. Крім того, магазин часто відкриває спеціальну "знижкову вкладку", куди переносяться всі товари за зниженою ціною. Чорної п'ятниці знижки досягають 70%, але деякі позиції можуть надаватися в єдиному екземплярі.

До слова, магазин пропонує безплатну доставку, але в разі замовлення понад 100 доларів.

East Dane www.elle.com

Alibaba – другий за популярністю китайський інтернет-магазин, торговим майданчиком користуються мільйони покупців і постачальників із 190 країн світу. Перевага Alibaba в тому, що там часто можна вибрати товари не тільки вроздріб, але й гуртом за істотно зниженою ціною. Крім того, на відміну від AliExpress, тут більш коректна форма підбору розмірів. Придбати можна все: від одягу й аксесуарів до побутової техніки, текстилю, товарів для кухні і будинку, іграшок, дитячих речей і багато чого іншого. Усього на сайті надано 40 категорій товарів.

Серед переваг Alibaba – прямі продажі від китайських постачальників, яких представлено понад чотири мільйони, наявність чату для спілкування з продавцями, цілодобова служба підтримки й наявність власного додатка, а також підтримка 16 мов.

Про Чорну п'ятницю Alibaba попереджає за два тижні, зазвичай всі акції й дисконтні пропозиції викладають на першу сторінку сайту, окрім того, від продавців можливі додаткові акції або подарунки. Знижки можуть досягати і 90%.

Alibaba gadgets.ndtv.com

Цінність Amazon перш за все в тому, що тут можна придбати товари не тільки самого магазину, але й у підприємців, які за фактом орендують для себе місце на цьому майданчику. Фактично це працює як своєрідний ринок. Ще один важливий момент – оплачувати покупки ви можете іноземними картками, тому не доведеться переводити гроші в долари.

Однак Amazon не має можливості доставляти покупки в Україну – покупцеві доведеться довго розбиратися, як оформити доставку. Однак на допомогу прийдуть українські поштові інтернет-сервіси, які зможуть не просто доставити товар, але й об'єднати всі ваші покупки в одну посилку.

У Чорну п'ятницю Amazon – один із головних і популярних магазинів, у дні розпродажів сайт б'є рекорди за відвідуваністю, оскільки знижки досягають 90%.

Amazon www.huffpost.com

Довгий час відкриття такого знаменитого бренду меблів і товарів для дому IKEA було нездійсненною мрією. Але через довгі роки обіцянок, у 2017-му, в Україні спочатку заробила онлайн-версія магазину, а потім відкрилося кілька складів. Нині в IKEA є повноцінний сайт українською мовою, де можна замовити всі товари для будинку, меблі, аксесуари, прикраси й побутову техніку, що вас цікавлять.

У Чорну п'ятницю IKEA теж не буде винятком і для своїх покупців активує систему знижок, аж до 90%, усі акційні пропозиції доступні на головній сторінці сайту. Доставка можливо, буде платною, але швидкою.

IKEA haon.hu

ZARA HOME

ZARA HOME – магазин, що спеціалізується перш за все на домашньому текстилі, постільній білизні, різних аксесуарах і прикрасах. У цьому магазині, крім різних прикрас для дому, можна також підібрати аромати й товари для дитячої кімнати, ванної, а також канцтовари та різні товари для творчості.

У Чорну п'ятницю ZARA HOME також пропонує знижки, проте сегмент товарів обмежений – найдорожчі позиції в цю акцію входити не будуть. Крім того, знижки на Чорну п'ятницю можуть бути актуальними до новорічного розпродажу. Знижки досягатимуть 75-90%.

Zara Home alvarofran.ca

GearBest

Один із найвідоміших магазинів електроніки й ґаджетів, асортимент поступається лише AliExpress. Крім того, магазин має велику систему бонусів за покупки й накопичувальної системи знижок. Сайт доступний російською мовою, і тут різні електронні товари купувати набагато дешевше. Чорної п'ятниці очікуються не тільки знижки, але також активація всіх бонусних програм.

GearBest pandacheck.com

DealExtreme

11 листопада, у День шопоголіка, у цьому магазині, що спеціалізується на електроніці, ґаджетах і смартфонах, була масштабна знижкова акція. Точно така сама очікується і в Чорну п'ятницю, але набагато масштабніша. Тут, до речі, можна придбати не тільки ґаджети, але й одяг і косметику.

DealExtreme screenshot

Про цю онлайн-платформу немає сенсу писати багато, оскільки користуються нею понад чотири мільярди людей у всьому світі. AliExpress часто оголошує власні розпродажі, а також дарує купони на знижки на честь різних свят.

Однак і Чорна п'ятниця не пройде повз – за традицією AliExpress оголосить масштабні знижки практично на всі групи товарів, що надаються на сайті. Крім того, багато продавців запропонують купувати відразу декілька одиниць товарів за одну ціну або другу – за пів ціни. Знижки на AliExpress можуть досягати більш як 90%, а доставка здійснюється "Новою поштою" та іншими службами, доступними для перевезення в Україні.

AliExpress ukrainianwall.com

Українські магазини

Уже кілька років поспіль українські магазини, зокрема й онлайн-платформи, оголошують грандіозні знижки до Чорної п'ятниці. Крім масмаркету одягу й аксесуарів, знижки оголошують також великі магазини техніки та онлайн-платформи. Торік близько 20% українців брали участь у розпродажах на Чорну п'ятницю, водночас близько 10% використовували тільки онлайн-шопінг.

П'ять цікавих фактів про Чорну п'ятницю

Кінець світу як маркетинговий хід

Пам'ятайте паніку перед кінцем світу 2012 року? Подібний ажіотаж зіграв на руку Чорній п'ятниці і того року було побито рекорд – понад 52 мільярдів доларів було витрачено на покупки. Багато компаній роблять акцент на цьому дні, плануючи виторгувати до 20-30% річного прибутку під час розпродажів. У цьому плані позмагатися з "п'ятницею" може тільки остання субота перед католицьким Різдвом – тоді зазвичай купують подарунки в Штатах і Європі.

Як з'явилася Чорна П'ятниця?

Родоначальником розпродажів у кінці листопада можна вважати Франкліна Вулворта, який 1873 року організував розпродаж "Усе по п'ять центів" (приблизно два долари нині). Свою акцію він приурочив до Дня подяки – одного з наймасштабніших свят у США. Коли в 1930-х президент Рузвельт офіційно призначив цей день святом, це дало змогу багатьом власникам магазинів зафіксувати спеціальні знижки, які відкривають сезон різдвяних розпродажів.

Black Friday gazzettasvizzera.org

Черга за два тижні

Оскільки в США та Європі Чорна п'ятниця має значення масове, а кількість товару на прилавках обмежена, черги багато людей займає вже за кілька днів. Особливо завзяті любителі покупок приїжджають "бронювати" місце за тиждень до початку розпродажів. Бували навіть випадки, коли люди намагалися заночувати в туалетах або підсобних приміщеннях супермаркетів, щоб опинитися біля вітрини у мить відкриття потрібного магазину вранці. У мегаполісах під великими ТЦ на кшталт WallMart черги покупців перед відкриттям можуть досягати кількох тисяч людей.

Люди гинуть за знижки

У 2008 році такий шопоголічний ажіотаж призвів і до жертв. Наприклад, в одному із супермаркетів США натовп, що ринув розбирати нову поставку делікатесів, затоптав на смерть співробітника торгової точки. Крім того, у 2012-му одна з жінок, щоб позбутися суперників, застосувала біля входу в магазин перцевий балончик одразу після відкриття дверей!

Чому "Чорна" п'ятниця?

Багато людей думає, що подібна назва якось пов'язано з трауром. Однак ні – "Чорною" її називають через те, що бухгалтери використовують чорне чорнило, щоб вести книги обліку прибутку, а червоним – витрати. Оскільки в день розпродажів прибуток істотно перевищує витрати, то й саму п'ятницю прийнято називати "чорною".

Black Friday rus.err.ee

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як у Чорну п'ятницю не помилитися з вибором і зробити правильну покупку – для цього ми поділилися з вами цінними порадами.