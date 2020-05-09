Чому в СРСР 17 років не відзначали День перемоги: в мережі згадали дивну обставину

В СРСР 9 травня було оголошено Днем Перемоги і вихідним днем у перший же рік після перемоги у Другій світовій війні.

Однак відомо, що за часів Сталіна і Хрущова 9 травня було робочим днем. Про цей факт згадали російські ЗМІ. OBOZREVATEL з'ясовував, чому протягом 17 років в СРСР не відзначався День перемоги і як він повернувся знову.

Після Перемоги rg.ru

День Перемоги двічі на рік

8 травня 1945 року указом Президії Верховної Ради СРСР 9 травня було оголошено Днем всенародного торжества, Святом Перемоги, і, отже, неробочим днем.

Також спочатку День Перемоги в СРСР відзначався ще 3 вересня – в дату перемоги над мілітаризованою Японією. Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 года 3 вересня також був оголошений неробочим днем.

Таким чином, День Перемоги святкувався двічі на рік протягом трьох років – з 1945 по 1947 рік.

День Перемоги в Москві rg.ru

Чому Сталін скасував День Перемоги

Святкування Дня Перемоги було скасовано 24 грудня 1947 року – новою постановою Президії Верховної Ради CCCP.

За однією версією, після початку холодної війни в 1946 році організовувати масштабні святкування по всій стані було недоречно і накладно: всі працювали над відновленням зруйнованих міст, будували заводи. Зокрема, щоб бути готовими відбити новий напад.

За іншою версією, Сталін скасував святкування Дня Перемоги, оскільки вважав післявоєнну популярність маршала Георгія Жукова прямою загрозою своєму посту.

День Перемоги перестав бути вихідним днем в СРСР в 1947 році rg.ru

Як День Перемоги повернувся до СРСР

З кінця 50-х років Микита Хрущов постійно отримував пропозиції повернути День Перемоги як святковий та вихідний день. Але Хрущов був категорично проти – з тієї причини, що 9 травня у людей асоціювалося зі Сталіним.

Ситуація змінилася лише 1965 року за часів Леоніда Брежнєва, коли вийшла постанова про те, що День Перемоги 9 травня знову стає святковим і вихідним днем.

Пояснюють це тим, що Брежнєв любив пишні святкування і масштабні заходи. Так, зокрема, в нього був повний комплект нагород, більшість з яких він привласнив собі сам.

Брежнєв повернув День Перемоги в 1965 році rg.ru

Крім того, 1965 року виповнилося 20 років з дня Перемоги. У Радянському Союзі виросло покоління тих, хто не бачив війну, а живі її свідки постаріли і не брали участі в політичному житті. Також Москва в 1965 році удостоїлася звання "Міста-героя".

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