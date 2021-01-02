Чому Різдво відзначають взимку: дивовижні факти про свято

Різдво в Україні на державному рівні відзначається двічі на рік. 25 грудня його святкують католики, 7 січня – греко-католики та православні.

Це одне з найважливіших днів для християн; з ним пов'язано безліч традицій і звичаїв. OBOZREVATEL пропонує дізнатися кілька дивовижних фактів про свято.

Коли народився Ісус Христос

Дату Різдва, 25 грудня, було вибрано не випадково. Так, отці церкви вважали, що Ісус Христос, як вказували стародавні пророцтва, народився в момент зимового сонцестояння – народження Спасителя символізувало сходження сонця, про яке розповідається в Малахії 4:2.

При цьому в Біблії точної дати не вказано. Деякі вчені припускають, що Син Божий міг народитися навесні, оскільки в євангельському переказі згадуються пастухи.

Різдво в Україні на державному рівні відзначається двічі на рік Pixabay

Чому на Різдво прикрашають ялинку

Вічнозелена ялинка з давніх часів символізувала вічне життя і відродження. Ялиновими гілками люди прикрашали свої житла, щоб залучити щастя і благополуччя та відлякати злі сили.

У християнстві ялинку називали деревом Ісуса. Як свідчить легенда, у 8 столітті святий Боніфацій, читаючи язичникам проповідь про Різдво, зрубав шанований ними Дуб Одіна. Дерево, падаючи, розтрощило на своєму шляху всі дерева, окрім молодої ялинки. Тоді святий вигукнув: "Хай буде це дерево деревом Христа!"

Чому на Різдво дарують подарунки

Звичай дарувати подарунки дітям на Різдво з'явився завдяки Євангельській історії, згідно з якою мудреці-волхви, які прибули зі Сходу, принесли свої дари Немовляті Ісусу.

За біблійними переказами волхви, які прибули зі Сходу, принесли свої дари Немовляті Ісусу Pixabay

Чому у Віфлеємської зірки вісім променів

Отці церкви вважали, що Віфлеємська зірка, яка вказала волхвам шлях до народженого Ісуса, була кометою. Частина астрономів вважають, що це була комета Галлея, яка пролетіла над Землею восени 12 року до н. е. Також висловлюються припущення про поєднання Юпітера і зірки Регул у серпні 3 роки до н. е. або наближення Меркурія, що відбив світло декількох планет.

Як відомо, вісім променів Віфлеємської зірки символізують вічне життя: шість днів Бог створював Землю. Сьомий триває від завершення Творіння до Страшного суду. Потім настане восьмий день – вічне життя.

Carol of the Bells написав українець

Популярну різдвяну композицію Carol of the Bells 1901 року написав український вчитель музики Микола Леонтович. Мелодія є адаптацією української народної пісні "Щедрик".

Чому на ялинку вішають кульки

У давнину на ялинки вішали яблука за аналогією з райським деревом, а потім стали додавати до них солодощі. Оскільки гілки дерева не витримували такої маси, було винайдено скляні кулі. Перша з'явилася в 16 столітті в Саксонії.

Чому в Україні ялинку прикрашають на Новий рік

Через тотальну антирелігійну кампанію в СРСР у 20-х роках заборонили відзначати Різдво. Разом з ним під гоніння потрапив і Новий Рік, який комуністи оголосили святом буржуїв. 1935 року заборону з останнього було знято, і до Нового року в СРСР стали прикрашати ялинку. Тривалий час це було єдине радянське свято, позбавлене будь-якого політичного або ідеологічного змісту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли відзначають Різдво в різних країнах, як відзначають свято православні віряни та що не можна робити цього дня.