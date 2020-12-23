Чому Різдво святкують у різні дні: пояснення

В Україні Різдво Христове на державному рівні святкується двічі на рік: 25 грудня і 7 січня.

У грудні свято відзначають переважно католики, в січні – православні віряни та греко-католики. Насправді Православна церква України відзначає Різдво, як і католицька, – 25 грудня, але за юліанським календарем, який вона використовує, ця дата настає майже на два тижні пізніше.

Так, 7 січня за сучасним григоріанським календарем, день, коли православні в Україні, Росії та деяких інших країнах відзначають свято, – це насправді 25 грудня за юліанським календарем.

Зі свого боку Католицька церква, протестанти і дев'ять з 15 помісних Православних церков (Константинопольська, Болгарська, Румунська та інші) святкують Різдво 25 грудня за григоріанським календарем.

Юліанський календар у першому столітті до н. е. ввів знаменитий римський полководець Юлій Цезар. 325 року Перший Вселенський Собор проголосив, що всі християнські церкви й держави мають жити за юліанським календарем, що існував за часів зародження християнства.

Різдво в Україні офіційно відзначають двічі на рік Pexels

Однак через кілька сторіч виявилося, що він на кілька днів відстає від астрономічного, тому в 16 столітті папа римський Григорій XIII провів календарну реформу, затвердивши григоріанський календар – загальнообов'язковий для всієї Західної Європи.

Православна церква, зі свого боку, продовжила використовувати для літочислення юліанський календар. Наразі за ним живуть Українська, Російська, Сербська, Польська, Єрусалимська та Грузинська церкви.

Решта помісних церков на початку 20-го сторіччя стали переходити на новоюліанський календар, який до 2800 року збігається з григоріанським, а потім має усунути його неточності.

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