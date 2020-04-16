Чистий четвер 2020: що обов'язково потрібно зробити перед Великоднем

Чистий четвер, або Великий четвер, відзначається в четвер перед Великоднем, у 2020 році він випадає на 16 квітня.

Цього дня християни традиційно згадують Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами, на якій Спаситель встановив таїнство Євхаристії та здійснив омивання ніг учнів, а також молитву Сина Божого в Гетсиманському саду і зраду Іуди. Про те, що обов'язково потрібно зробити в Чистий четвер і що категорично під забороною, розповідає OBOZREVATEL.

"Таємна вечеря". Фреска Леонардо да Вінчі, 1495-1497 wikipedia.org

Що потрібно зробити в Чистий четвер: традиції

Зранку в Чистий четвер у православних храмах проводиться літургія Василя Великого, освячують миро, після літургії проводиться обряд омивання ніг, що нагадує про те, що Христос на Таємній вечері омив ноги апостолам. Цей обряд проводиться в кафедральних соборах, де архієрей омиває ноги 12 священикам, а також у деяких монастирях.

Православні в Чистий четвер сповідаються у гріхах і причащаються в церквах. Увечері в храмах проводиться служба з читанням 12 Євангелій. Віруючі в церкві стоять із запаленими свічками в руках.

Православні в Чистий четвер сповідаються і причащаються Pixabay

За народною традицією у Великий четвер прийнято прибирати і прикрашати свій дім, пекти паски, фарбувати яйця, готувати святкові страви до Великодня, купатися (звідси й назва "Чистий четвер").

У Чистий четвер за звичаєм слід встати до сходу сонця і скупатися. Вважається, що вода на Чистий четвер змиває бруд з тіла та гріхи з душі, сприятливо впливає на стан духу.

Причому вмиватися потрібно "з срібла" – для цього необхідно кинути будь-яку річ з срібла в воду і вмитися. З давніх-давен вважалося, що такі обряди зберігають здоров'я і красу християн.

Чистий четвер: традиції Pinterest

Господині цього дня прибирають у домі, перуть, викидаючи все непотрібне, миють ікони. За повір'ям, брудну воду після прибирання не можна виливати в межах будинку, оскільки це може негативно вплинути на подальше життя родини. Краще вилити там, де нічого не росте, наприклад, у каміння або на дорогу. Після наведення ладу запалюють лампадки й свічки.

Крім того, у Великий четвер існує традиція готувати четвергову, або "чорну" сіль. Після купання кожен член сім'ї має кинути жменю солі в горщик, щоб вона стала оберегом дому на майбутній рік.

У Чистий четвер прийнято пекти паски та фарбувати яйця Pixabay

Для збільшення цілющої сили сіль запікали в печі або святили в церкві. Четвергову сіль застосовують як приправу до святкових страв, а залишок зберігають за іконами і використовують як ліки. З неї ще роблять обереги, які носять на шиї.

Чистий четвер також вважається сприятливим днем для стрижки. Кажуть, що разом з обрізаним волоссям йдуть пристріт і порча.

Що можна їсти в Чистий четвер

У Чистий четвер триває Великий піст, цього дня віруючим дозволяється сухоїдіння – неварена їжа рослинного походження: хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі фрукти й овочі, горіхи, мед. Від прийому алкоголю слід відмовитися.

Ті, хто серйозно ставиться до посту і Страсного тижня, вранці після вмивання нічого не поївши йдуть на ранкову літургію в церкву для сповіді й причастя.

У Чистий четвер триває Великий піст: що можна їсти Pixabay

Що не можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер не можна співати, веселитися, танцювати і ворожити.

Також категорично не можна ображатися, лаятися, злитися, думати про погане. Вважається, що не можна позичати гроші або речі, особливо кухонне начиння, щоб благополуччя не залишило дім.

У Великий четвер, щоб не загрузнути в сварках, не можна розводити в домі безлад, залишати посуд немитим, а білизну брудною. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.

Що не можна робити в Чистий четвер Pixabay

Крім того, до закінчення прибирання в Чистий четвер не можна пекти паски, фарбувати яйця та готувати інші святкові страви.

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