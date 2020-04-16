Чистий четвер 2020: гарні листівки, вірші та відео з привітаннями
16 квітня в 2020 році православні християни відзначають Чистий четвер, або Великий четвер.
Цього четверга перед Великоднем прийнято наводити чистоту в домі, купатися, пекти паски, фарбувати яйця й готувати інші святкові страви до свята. Як привітати з Чистим четвергом: OBOZREVATEL пропонує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.
Чистий четвер 2020: поздоровлення у віршах і прозі
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
***
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
***
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.
Чистий четвер: листівки з привітаннями
Чистий четвер 2020: відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що обов'язково потрібно зробити перед Великоднем у Чистий четвер 2020.
За матеріалами: pozdravok.ru, unian.ua.