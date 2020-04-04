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4 квітня • оновлено в 07:41
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Чистий четвер 2020: гарні листівки, вірші та відео з привітаннями

1.1т
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16 квітня в 2020 році православні християни відзначають Чистий четвер, або Великий четвер.

Цього четверга перед Великоднем прийнято наводити чистоту в домі, купатися, пекти паски, фарбувати яйця й готувати інші святкові страви до свята. Як привітати з Чистим четвергом: OBOZREVATEL пропонує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

Чистий четвер 2020: привітання зі святом

Чистий четвер 2020: привітання зі святом

maximum.fm

Чистий четвер 2020: поздоровлення у віршах і прозі

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

***

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

otkritkiok.ru

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живёт уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

***

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

maximum.fm

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

otkritkiok.ru

В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

Чистий четвер: листівки з привітаннями

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

maximum.fm

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

otkritkiok.ru

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

maximum.fm

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

otkritkiok.ru

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

maximum.fm

Чистий четвер 2020: листівки

Чистий четвер 2020: листівки

otkritkiok.ru

Чистий четвер 2020: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що обов'язково потрібно зробити перед Великоднем у Чистий четвер 2020.

За матеріалами: pozdravok.ru, unian.ua.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Великдень свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія пост Великий піст свято великодній стіл
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