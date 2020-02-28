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28 лютого • оновлено в 06:57
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Чим небезпечний день 29 лютого: що не можна робити в Касіянів день, прикмети

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Високосний рік з давніх часів був овіяний містикою і страхітливими забобонами.

Причому особливо небезпечним вважався Касіянів день, або Касіян-високос, який кожні чотири роки відзначається 29 лютого. Детальніше про цей день, його прикмети і про те, що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.

29 лютого

29 лютого

Getty Images

Касіянів день 29 лютого: історія

День 29 лютого відомий в народі як Касіянів день. Назва його походить від імені святого Іоанна Касіяна Римлянина.

За переказами, святий Касіян був світлим ангелом, але зрадив Богові, розповівши дияволові про намір Господа вигнати з небес всю сатанинську силу.

Після зради Касіян розкаявся, а Бог змилувався над ним і дав йому відносно легке покарання. Він приставив до нього янгола, який бив Касіяна по лобі молотом поспіль три роки, а на четвертий рік давав йому відпочинок. За іншою легендою, Касіян стояв на варті біля воріт пекла і тільки раз на рік мав право залишити їх і з'явитися на землю.

Святий Касіян

Святий Касіян

moldovenii.md

У народі вірили, що Касіян корисливий, скупий, недоброзичливий, заздрісний, злопам'ятний і приносить одні нещастя.

У Православній Церкві Іоанн Касіян прославлений як святий, християнський чернець і богослов, один із засновників чернецтва в Галлії, відомий теоретик чернечого життя.

Прикмети 29 лютого: що не можна робити

За повір'ям, святий Касіян міг керувати вітрами і в будь-який момент спускати їх на господарство. Це пов'язували з тим, що зима не хотіла поступатися весні, цього дня часто вирували заметіль і хуртовина.

29 лютого люди намагалися нічого не робити, а до зорі не виходили на вулицю, щоб не потрапити під погляд святого.

Прикмети 29 лютого

Прикмети 29 лютого

Pixabay

За народними прикметами 29 лютого не можна укладати договори і угоди – вони будуть невдалими.

Крім того, вважається, що в Касіянів день не можна укладати шлюб, вінчатися, інакше подружнє життя буде нещасливим.

Також кажуть, що не можна давати гроші в борг, щоб не накликати біду на свій дім.

У Касіянів день відпочивали, спали до обіду і не виходили навіть погуляти на вулицю, щоб не прогнівити небеса.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія Історія традиции календарь свято
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