Чи можна святкувати Хеллоуїн православним: думка церкви

Свято Хеллоуїн, який традиційно асоціюється з темними і потойбічними силами, в Україні відзначають починаючи з 90-х років. Так, 31 жовтня багато хто влаштовує тематичні вечірки з страхітливими маскарадними костюмами.

Але в той же час знаходиться безліч супротивників цього свята з язичницькими коренями, в основному, серед релігійних людей, які закликають не відзначати Хеллоуїн. OBOZREVATEL розбирався, що на цей рахунок кажуть у православної церкви.

Хоча в православ'ї немає офіційної заборони на святкування Хеллоуїна, священнослужителі виступають проти цього, називаючи це свято і пов'язані з ним традиції сатанинськими.

Вірян закликають не брати участі в заходах, присвячених Хеллоуїну, і не радити робити це своїм друзям і близьким.

Так, зокрема, в Православній церкві України відзначають, що під час Хеллоуїна люди влаштовують "свято смерті", коли живі заграють з нею і з темними силами, вдаючи, що вони вже мертві.

"Не варто загравати зі смертю, навіть жартома вшановувати жорстокість та зло. Це особливо актуальним є для дітей, підлітків та молоді, світосприйняття яких тільки формується і які легше піддаються звабам удаваних принад зла. Павутиння, кажани, імітація розлитої крові, відірваних частин тіла навряд чи є тим, що сприяє плеканню добра і злагоди, миру і любові – чеснот, до яких ми, як християни, маємо першочергово прагнути", – йдеться в повідомленні ПЦУ в Facebook.

У ПЦУ закликають не відзначати Хеллоуїн скриншот

Православна церква виступає проти святкування Хелооуіна скриншот

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у чому суть Хеллоуїна і як виникли пов'язані з ним традиції.