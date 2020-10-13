Чи можна працювати на Покрову Пресвятої Богородиці: пояснення
Покров Пресвятої Богородиці, який щорічно відзначається 14 жовтня, є одним із великих церковних свят. Займатися важкою роботою в цей день вважається гріхом.
Напередодні свята OBOZREVATEL вирішив розібратися в заборонах, порушувати які не можна, щоб не розгнівати Всевишнього.
Отже, 14 жовтня забороняється:
займатися важкою фізичною роботою;
прибирати в домі;
займатися рукоділлям;
не пускати в будинок гостей. Чим більше людей на Покров у будинку побуває, тим більше достатку в ньому з'явиться;
лихословити і з'ясовувати стосунки;
переїдати і вживати алкогольні напої.
Водночас у Покров Пресвятої Богородиці вся сім'я обов'язково повинна сходити до церкви і помолитися Діві Марії, попросивши у неї захисту від усього поганого. Люди вірили, що 14 жовтня молитви мають особливу силу й обов'язково будуть почуті.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що можна і що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці, а також розповідав історію свята.