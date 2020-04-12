Чи можна мити голову і купатися в Вербну неділю: пояснення

Марія Дідик свята 09:55, 12.04.2020

12 квітня православні християни відзначають Вербну неділю

Як відомо, дата цього свята змінюється з року в рік і приходиться на останню неділю перед Великоднем. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чи можна митися і купатися в Вербну неділю.

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Прямої церковної заборони приймати душ, ванну або лазню в день Вербної неділі немає. Однак вважається, що краще по можливості виконати всі свої справи заздалегідь. Купати дитину дозволяється. Найкраще митися ввечері.

pexels.com

Якщо людині потрібно прогрітися за медичними показаннями, або лазня для неї є єдиним джерелом води - вона може її відвідати. Ну а якщо лазня – це приємна розвага і відпочинок в хорошій компанії, - то в Вербну неділю краще утриматися.

pexels.com

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