Головна Новини
12 квітня • оновлено в 10:09
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Чи можна мити голову і купатися в Вербну неділю: пояснення

Читати матеріал російською

12 квітня православні християни відзначають Вербну неділю

Як відомо, дата цього свята змінюється з року в рік і приходиться на останню неділю перед Великоднем. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чи можна митися і купатися в Вербну неділю.

Чи можна мити голову і купатися в Вербну неділю: пояснення

pexels.com

Прямої церковної заборони приймати душ, ванну або лазню в день Вербної неділі немає. Однак вважається, що краще по можливості виконати всі свої справи заздалегідь. Купати дитину дозволяється. Найкраще митися ввечері.

Чи можна мити голову і купатися в Вербну неділю: пояснення

pexels.com

Якщо людині потрібно прогрітися за медичними показаннями, або лазня для неї є єдиним джерелом води - вона може її відвідати. Ну а якщо лазня – це приємна розвага і відпочинок в хорошій компанії, - то в Вербну неділю краще утриматися.

Чи можна мити голову і купатися в Вербну неділю: пояснення

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли в Україні буде Пасха в 2020 році: дата і скільки вихідних.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги