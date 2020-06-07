Чи можна купатися на Трійцю: пояснення

Купатися на Святу Трійцю можна, незважаючи на те, що в народі побутує повір'я, що на це свято краще утриматися від банних справ протягом трьох днів.

OBOZREVATEL розібрався в питанні. У цьому випадку посилаються на те, що що саме в цей період нібито "гуляють русалки", які можуть "заманити купальника на дно".

Трійця у 2020 році в Україні Ілюстрація

Церква пояснює, що ніяких заборон не існує. При цьому священнослужителі попереджають, що замінювати похід до церкви і молитву пляжним відпочинком все ж не варто.

Правда, проти відпочинку на природі після служби церква нічого не має.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до дня Святої Трійці потрібно обов'язково прибрати у будинку, не залишивши жодного брудного кута. Також до свята слід завершити всі роботи на городі, оскільки на Трійцю працювати на землі категорично не можна.

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