Чи можна хрестити дитину під час Різдвяного посту: відповідь церкви

Напередодні Різдвяного посту (28 листопада – 6 січня) стає актуальним питання, чи можна хрестити дитину у цей час.

OBOZREVATEL вирішив прояснити цю ситуацію. Так, православна церква відповідає на це питання досить однозначно: хрестити дитину можна під час посту напередодні Різдва.

Відзначається, що обряд дозволяється провести у будь-який день у цей період.

Обмеження, в першу чергу, стосуються святкового столу. Згідно з правилами, на ньому повинні бути тільки пісні страви. Також рекомендується уникати занадто гучного святкування.

Священики попереджають при цьому: якщо ви не готові йти на такі поступки під час застілля, краще відкладіть обряд, так як його можна виконувати в будь-якому віці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані рецепти солодощів від Лізи Глинської, які можна приготувати під час Різдвяного посту 2020-2021.