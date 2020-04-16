Четвергова сіль: як приготувати й навіщо вона потрібна

Чорна четвергова сіль готується в Чистий четвер і вважається особливою. Раніше вона знаходилася в кожному будинку як амулет від хвороб та нещасть.

Як пише КП, четвергову сіль тримали за іконами, вважаючи її предметом великої святості.

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Навіщо потрібна четвергова сіль

З чорною сіллю пов'язано багато прикмет. Так, наприклад, дрібку четвергової солі додавали в купіль дитині, щоб вона росла здоровою. Щоб в далекій дорозі не наздогнала біда, маленьку подушечку з сіллю приколювали до одягу.

Сільничку чорної солі тримали у центрі столу для достатку в домі. А дівчата під час вмивання сипали трохи солі в воду – щоб бути красивішими. Також вірили, що якщо подушечку з чорною сіллю покласти в ліжко до подружжя, яке перебуває у сварці, – трапиться примирення.

Крім того, вірили, що чорна сіль може принести добробут у будинок, тому її розсипали по кутах, у дворі та в хліві зі скотиною.

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Як приготувати четвергову сіль

Чорна четвергова сіль готується тільки в Чистий четвер перед Великоднем. З самого ранку жінки ретельно прибирали будинок і милися самі і лише потім приймалися готувати чисту четвергову сіль.

Для її приготування необхідно:

1 кг солі;

200 г цілющих трав (папороть, полин, материнка);

2 окрайця розмоченого у воді житнього хліба.

Так, спочатку сіль потрібно змішати з пучком цілющих трав. Потім туди додати хліб і все перемішати. Висипати все в чавунну сковороду й поставити в піч на кілька годин, поки сіль не почорніє. Готувати четвергову сіль можна й в духовці на деку.

КП

Коли сіль буде готова, її акуратно збирали в чистий мішечок і ставили біля ікон разом з паскою та фарбованими яйцями. На Великдень її несли до церкви святити. Лише після цього четвергова сіль набувала властивостей оберега.

Примітно, що використати сіль потрібно всю протягом року до наступного Великодня.

glavred.info

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як правильно купатися в Чистий четвер.

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