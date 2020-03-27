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27 березня • оновлено в 06:16
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Благовіщення 2020: що суворо не можна робити та як святкувати

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Навесні під час Великого посту 2020 українські православні відзначають велике свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщення входить до числа дванадесятих свят: його дата не зміщується з року в рік. Тому 2020 року Благовіщення, як і зазвичай у церквах східного обряду, відзначається 7 квітня. Про традиції свята, його історію та заборони розповідає OBOZREVATEL.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020

minsknews.by

Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія свята

У велике свято Благовіщення християни вшановують пам'ять про те, як Архангел Гавриїл явився Діві Марії в Назарет і сповістив, що їй належить зачати від Духа Святого і народити Сина Божого, який стане Спасителем людства.

"Радуйся Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жонами", – сказав архангел Гавриїл Діві Марії.

На подив Марії, як може народитися дитина у тої, яка не знає чоловіка, Гавриїл відкрив їй істину, яку він приніс від Бога: "Дух Святий зійде на тебе й сила Всевишнього осінить Тебе, тому й Святе, що народиться, назветься Сином Божим" .

"Благовіщення". Сандро Боттічеллі. 1489-1490

"Благовіщення". Сандро Боттічеллі. 1489-1490

wikipedia.org

Марія покірно прийняла Божу волю: "Я раба Господня, нехай буде мені згідно із словом твоїм".

Благовіщення: традиції та прикмети

Церква на Благовіщення проводить святкове богослужіння, яке починається всеношною. Цього дня служителі церкви випускають у небо білих голубів: за священним писанням, Святий Дух зійшов на Господа під час його хрещення у вигляді білого голуба.

2020 року Благовіщення Пресвятої Богородиці випадає на шосту неділю Великого посту. 7 березня дозволено трохи послабити пост, вживати гарячу їжу з рослинною олією, рибу та вино.

У Благовіщення можна вживати гарячу їжу з рослинною олією, рибу та вино

У Благовіщення можна вживати гарячу їжу з рослинною олією, рибу та вино

Pixabay

З давніх-давен на Благовіщення було прийнято прикрашати дім першими весняними квітами – символом непорочності й нового життя.

Благовіщення також вважалося в народі хорошим днем для збору цілющих трав, адже це свято вважався часом, коли розквітає все живе.

Також 7 квітня стежили за погодою. Якщо на Благовіщення тепло й сонячно, то Великдень буде холодний. Але разом з тим, хороша погода обіцяє гарний врожай. Сніг на Благовіщення – провісник неврожаю.

Якщо на Благовіщення тепло і сонячно, то Великдень буде холодний

Якщо на Благовіщення тепло і сонячно, то Великдень буде холодний

Pixabay

Що не можна робити на Благовіщення

У це велике свято під забороною будь-яка робота. Народне прислів'я говорить: "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не пасе".

Також на Благовіщення не прийнято давати в борг, навіть позичати сіль і перець, – вважається, що це до невдачі.

У Благовіщення Пресвятої Богородиці віруючі дотримуються Великого посту – м'ясо і молочні продукти в ці дні заборонені. Заупокійні служби і моління в це свято не здійснюються.

У Благовіщення під забороною будь-яка робота

У Благовіщення під забороною будь-яка робота

Pixabay

У Благовіщення Бог благословляє землю і відкриває її для сівби, тому лише після 7 квітня дозволено починати роботи в полі. До цього дня турбувати землю вважається гріхом.

У це свято також не можна полювати і вбивати тварин, веселитися і влаштовувати гучні гуляння.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
пост Великий піст заборона традиции церква релігія свято
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