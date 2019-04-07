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Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята

11.1тЧитати матеріал російською

У 2019 році 7 квітня відзначають один з найважливіших і найсвітліших свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

В цей день до Діви Марії явився архангел Гавриїл. Він порадував новиною, що вона буде Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з цим світлим святом.

Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята
Новини
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Поздоровлення у віршах

В небі сонце засяяло -

Благовіщення настало.

Ллється дзвонів гарний дзвін,

Вітає всіх зі святом він.

Нехай свічка горить, не гасне,

До нас прийшло велике свято,

Радійте, ви, радійте всі,

Миру, щастя на Землі!

Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята

З благою звісткою голуб білий

Ширяє і злітає в небеса,

Вам в Благовіщення бажаю

Щоб ваша душа була чиста.

Щоб віра вас не покидала,

Смирення в серце, щоб жило,

благословення Господнє

Завжди по життю вас вело.

Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Поздоровлення в прозі

З прекрасним святом - Благовіщення! Нехай буде удача, гармонія, спокій в душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніву геть, адже життя - прекрасне, і потрібно жити з розкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята

Вітаю з Великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, благополуччя і Божа благодать. Нехай матеріальні і духовні блага будуть в достатку, а в двері стукають тільки благі вісті!

Смс-привітання

З Благовіщенням, зі світлом

Вітаю від душі!

Нехай зимою і жарким літом

Будуть дні всі хороші.

Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

Листівки з Благовіщенням Пресвятої Богородиці

Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята
Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята
Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята
Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята
Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята
Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята
Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята

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