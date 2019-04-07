Благовіщення-2019: листівки і привітання до свята

У 2019 році 7 квітня відзначають один з найважливіших і найсвітліших свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.
В цей день до Діви Марії явився архангел Гавриїл. Він порадував новиною, що вона буде Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з цим світлим святом.
Поздоровлення у віршах
В небі сонце засяяло -
Благовіщення настало.
Ллється дзвонів гарний дзвін,
Вітає всіх зі святом він.
Нехай свічка горить, не гасне,
До нас прийшло велике свято,
Радійте, ви, радійте всі,
Миру, щастя на Землі!
З благою звісткою голуб білий
Ширяє і злітає в небеса,
Вам в Благовіщення бажаю
Щоб ваша душа була чиста.
Щоб віра вас не покидала,
Смирення в серце, щоб жило,
благословення Господнє
Завжди по життю вас вело.
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
Поздоровлення в прозі
З прекрасним святом - Благовіщення! Нехай буде удача, гармонія, спокій в душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніву геть, адже життя - прекрасне, і потрібно жити з розкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
Вітаю з Великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, благополуччя і Божа благодать. Нехай матеріальні і духовні блага будуть в достатку, а в двері стукають тільки благі вісті!
Смс-привітання
З Благовіщенням, зі світлом
Вітаю від душі!
Нехай зимою і жарким літом
Будуть дні всі хороші.
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
Листівки з Благовіщенням Пресвятої Богородиці
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