Благовіщення 2019: коли відзначають в Україні

Щороку 7 квітня православні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято входить в число дванадесятих свят.

Благовіщення святкується за дев'ять місяців до Різдва Христового. У цьому році свято випадає на Великий піст. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про історію цього свята.

Назва цього свята означає "блага вість". Так, в цей день сталося дуже важливе для православних християн: архангел Гавриїл з'явився Діві Марії і повідомив, що вона стане матір'ю сина божого.

Зазначимо, що будь-яка робота в цей день вважається великим гріхом.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11 березня розпочався Великий піст 2019. На Благовіщення випускали на волю птахів, які готові вити гнізда і виробляти потомство - це символ закріпилася весни і остаточного відходу зими.

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